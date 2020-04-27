الحكومة تستعد لعودة حركة الطيران بتخفيض أسعار الوقود تشجيعا للسياحة.. نواب: قرار جريء يمكن الدولة لإعادة الحياة الاقتصادية للبلد.. ويتناسب مع انخفاض أسعار البترول عالميا

- برلماني: نحتاج إلى تخفيض أكثر من 10 سنتات على الجالون لتشجيع الطيران

- نائب: خفض سعر وقود الطيران مرتبط بتعريفة البترول عالميا

- برلمانى يطالب الحكومة بتخفيض رسوم المطارات على الطيران العارض





أشاد عدد من النواب بقرار منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى (10 سنت) على الجالون الواحد، مشيرين إلى أن وزير البترول خفض سعر الوقود الخاص بالطيران نظرا لارتباطه بأسعار البترول عالميا ، ونحن فى سوق حرة نتأثر بإرتفاع وإنخفاض أسعار البترول، كما أكدوا أنه قرار جرىء يمكن الدولة من أن تستخدم كل الوسائل لعودة الحياة الاقتصادية للبلد.





كما أشاد النائب أمين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بقرار منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى (10 سنت) على الجالون الواحد ، مشيرا إلى أن أى قرارات تخرج الان من الحكومة تأتى فى إطار دعم الصناعات الوطنية والسياحة.





وأشار مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نحتاج إلى تخفيض أكثر من 10 سنتات على الجالون الواحد ، خاصة وأن أسعار البترول انخفضت عالميا ، وبالتالى فلابد أن يصاحبها إنخفاض أكبر فى أسعار البترول فى مصر.





وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن صناعة الطيران تضررت من أزمة فيروس العالمية ، حتى توقف رحلات الطيران فى مصر وفى عدد من دول العالم.





من جانبه قال النائب حسين خاطر ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إن منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى (10 سنت) على الجالون الواحد أمر طبيعى ، خاصه فى ظل إنخفاض أسعار البترول عالميا.





وأضاف خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وزير البترول خفض سعر الوقود الخاص بالطيران لأنه ربطه بأسعار البترول عالميا ، ونحن فى سوق حرة نتأثر بإرتفاع وإنخفاض أسعار البترول.





وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن عودة السياحة لن تكون بتخفيض أسعار وقود الطيران ، ولكننا فى حاجة إلى ان يزول فيروس كورونا حتى تعود الحياة بشكل طبيعى وتزول هذه الغمة ، وفى هذه الحالة ستعود السياحة مرة اخرى.





بدوره أشاد النائب أحمد إدريس ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى (10 سنت) على الجالون الواحد ، مشيرا إلى أنه قرار جرىء يمكن الدولة من أن تستخدم كل الوسائل لعودة الحياة الاقتصادية للبلد.

وأكد إدريس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الطيران هو العامل الأساسى لعودة السياحة ، متوقعا ان تتخذ الحكومة قرارات اخرى وذلك للعمل على عودة السياحة مرة اخرى ، مشيرا إلى أن تخفيض وقود الطيران يدل على وعى الحكومة وحرصها الشديد على عودة السياحة.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إلى أننا ننتظر قرار اخر من الحكومة بتخفيض رسوم المطارت المصرية على الطيران العارض غير المنتظم والطيران المنتظم ، حيث تستخدم كرسوم للأرضيات و الخدمة.





وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، اتفق مع وزير السياحة والآثار خالد العناني، على منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى (10 سنت) على الجالون الواحد.





وأتفق الوزيران علي البدء في تطبيق هذا القرار فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم.





وأوضحت وزارة السياحة والآثار، في بيانها اليوم "الأحد"، أن القرار يأتي تشجيعا لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر.





وأشارت إلى أن المهندس طارق الملا استقبل الدكتور خالد العناني بمقر وزارة البترول، استكمالا لاجتماعهما الأول منذ أسبوعين لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحي في ظل الأزمة الحالية لفيروس "كورونا" المستجد.