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أخبار العالم

بسبب كورونا .. صحيفة أمريكية تصدم القراء بنشر 21 صفحة وفيات

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:49 م
على صالح
مع استمرار جائحة فيروس كورونا في إزهاق الأرواح في الأسبوع الماضي، ارتفعت إشعارات الوفاة المدفوعة في إصدار يوم امس الأحد من صحيفة ذا بةسطن جلوب الامريكية إلى 21 صفحة ، ارتفاعًا من 16 صفحة الاسبوع السابق.

وبالمقارنة، لنفس العدد يوم الأحد من العام الماضي - 28 أبريل 2019 - نشرت جلوب سبع صفحات من إشعارات الوفاة، وفقًا لأرشيف الصحيفة.

وقد يكون أولئك الذين يبحثون عن إشعارات الوفاة قد لاحظوا أنهم بدأوا في مقاطعة قسم الرياضة حتى تم نشر الإشعارات مرة أخرى على جميع الصفحات الممتدة، والسبب في ذلك نفاد الاماكن المتاحة للكتابة في صفحة الوفيات وزيادة اعداد وفيات كورونا.

واشارت منظمة الصحة العالمية الى ان عدد المصابين بالفيروس كورونا عالميا ارتفع بنحو 85 الف شخص في الساعات الاربع والعشرين الماضية، الى 2804796 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كوفيد 19.

ووفقًا لأجهزة القياس التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، فإن حصيلة الوفيات العالمية الناجمة عن الفيروس المستجد تبلغ 193825 شخصا.

وبحسب المنظمة الصحة العالمية، التي أعلنت أن الفيروس تحول الى وباء في 11 مارس، لا تزال المنطقة الأوروبية تحتل الصدارة بـ 1341851 حالة مؤكدة و 122218 حالة وفاة، تليها الأمريكتان مع 1094846 حالة وفاة و 56063 حالة وفاة.
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