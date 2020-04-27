وجبة ترفيهية ساخرة وفيديوهات كوميدية..تعرف على منصة Hub

عرضت قناة "اكسترا نيوز"، فيديو عن منصة الـ elhup plateform.

انطلقت مؤخرًا منصة elhup plateform على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمنصة تحمل الطابع الشبابي وتهتم بالمنوعات وأخبار نجوم الفن والرياضة والمقاطع الكوميدية الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمل المنصة على ابتكار محتوي ترفيهي للتسلية مرتبط بعادات المصريين خلال حظر التنقل بسبب فيروس كورونا، وكيف يقضي نجوم ومشاهير الفن والرياضة أوقاتهم في مصر وخارجها.

كما تقدم المنصة محتوى خبري ساخر عن مسلسلات وبرامج وإعلانات شهر رمضان بطريقة مضحكة وكوميدية، بطريقة استحوذت على آلاف المتابعين في وقت قصير.

وتنشر المنصة فيديوهات لتحدي عدد من النجوم على مستوى العالم بعضهم لبعض لمعجبيهم لتقديم التبرعات.



