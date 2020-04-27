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تعليم

صاحب المركز الأول بتحدي بنك الابتكار يقود مشروع تصميم جهاز تنفس صناعي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:56 م
تصميم اجهزة التنفس
تصميم اجهزة التنفس الصناعي
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نهلة الشربيني
قال الباحث المصري سالم غنام، إن ما يمر به العالم من وباء كورونا covid-19 ,i, جعل العالم يتسارع من اجل تصميم اجهزة التنفس الصناعي خشية من تفشي الوباء ونقص اجهزة التنفس الصناعي مقابل عدد المصابين كما حدث في إيطاليا. 


وأضاف غنام في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه مع بداية انتشار الفيروس تحرك فريق بحثي مصرى من أجل تصميم وتنفيذ جهاز للتنفس الصناعي بمشاركة أكثر من 500 فريق على مستى العالم، بداية من أبرز الاعراض التي تظهر على المصاب بفيروس كورونا هو الفشل الرئوي الحاد أو ما يسميه الأطباء Acute respiratory distress syndrome (ARDS)  ويحدث ذلك  عند تراكم السائل في الأكياس الهوائية المرنة والصغيرة (الأسناخ) في رئتيك. يمنع السائل رئتيك من الامتلاء بالهواء الكافي، ما يعني وصول أكسجين أقل لمجرى الدم، ما يسبب انخفاض ضغط الدم وصعوبة في التنفس لدى المرض .


وأشار إلى أنه تم تحرك فريق العمل المكون من ثلاث جنسيات مصرية وكندية وامريكية وبمشاركة جامعة ميتشغن الامريكية وقمنا بعمل تصميم مبنى في الاساس على مبدا الهدسة العكسية مع اجراء بعض التعديلات ليتمكن اربع مرضى من استخدامه في ان واحد مع مراعاة معدل سريان الهواء والضغط ونسبة الاكسجين لكل مريض على حدى باستخدام  حساسات قياس على كل مخرج خاص للمريض وعمل نظام PID  كنترول من اجل احمام السيطرة على الهواء الذي يدخل الى الرئة لان من ضمن تحديات هذا المرض ان سعة الرئة تتغير لحظيا مع خروج كل نفس للمريض لذلك تحتاج الى دقة عالية في الكنترول .


واضاف أنه من المعروف أن قصبة المريض تكون منغلقة بعد ادخال انبوب التنفس اي انه لا يوجد مجرى للتنفس غير هذا الانبوب , لذلك قام فريق العمل بتزويد الجهاز ببطاريات ليثيوم تعمل احتياطيا في حال انقطاع الكهرباء لمدة 17 دقيقة.



ومن الجدير بالذكر ان الريق يعمل ايضا على ربط الجهاز بموبايل ابلكيشن يظهر عليه كل البيانات المتعلقة بكل مريض على حدى كما يمكنه التحكم في بعض المدخلات الخاصة بالجهاز عن بعد , ومن المتوقع بعد اسبوع من الان ان يتم البداية في مرحلة التصنيع والتي قد تسغرق 10 وستقوم مؤسسسة مونتري باعتماد ثلاث تصميمات ستكون متاحة امام العالم للتصنيع والاستخدام لجميع دول العالم .


وأوضح أن الفريق المصري يتكون من المهندس سالم نبيل غنام - الدكتورة فاطمة موسى - المهندسة مي حجازي والمهندس عبدالرحمن سالم عبدالبارىء.



واستطاع غنام فىالحصول على المركز الأول في التحدي الثاني من مسابقة بنك الابتكار المصري (التصنيع المحلى لوحدة أوتوماتيكية ذكية آمنة لتطهير الأشخاص) فقد حصد جائزة 40 ألف جنيه المبتكر، بينما فاز بالمركز الثاني وجائزة 30 ألف جنيه المبتكر " عمرو شريف – دينا عماد الدين علي" وفاز بالمركز الثالث وجائزة 20 ألف جنيه المبتكر "سامح الصفتي".
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