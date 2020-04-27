AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عزومتك من لبنان.. ورق العنب بالليمون.. وبابا غنوج مشوي.. والحلو كنافة بالجوز الهند البناني

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:46 م
عزومتك من لبنان
عزومتك من لبنان
Advertisements
آلاء حسن
في رمضان تكثر العزومات ويحتاج مطبخك إلى التجديد لذلك سنقدم لكي عزومة من كل بلد للتنويع في وجبة الإفطار واليك عزومة من دولة لبنان تشمل ورق العنب اللبناني.

المكوّنات
أرز - كوب ونصف
طماطم مفرومة - 2
بصل أخضر مفروم - 5
بقدونس مفروم فرمًا ناعمًا - نصف باقة
نعناع مفروم - ملعقتان كبيرتان
زيت زيتون - كوب ونصف
ملح - بحسب الرغبة
فلفل أسود مطحون - بحسب الرغبة
عصير ليمون حامض - ثلاثة أرباع كوب

- الطريقة:
1- أسلقي ورق العنب نصف سلقة في قدر من الماء المملح على النار.
2- صفّي الأوراق من الماء ثم اتركيها جانبًا حتى تجّف.
3- في وعاء متوسط الحجم، ضعي الطماطم، الأرز، البقدونس، البصل والنعناع.
4- أسكبي نصف كوب من زيت الزيتون، نكّهي بالملح والفلفل الأسود ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
5- إفردي ورق عنب على سطح صلب، ضعي القليل من حشوة الأرز في الوسط ثم اطوي الأطراف ولفّيها على شكل رول.
6- وزّعي القليل من ورق العنب غير الملفوف في قعر قدر، صُفي رول ورق العنب ثم اعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.
7- سكبي عصير الليمون الحامض وما تبقى من زيت الزيتون ثم رُصي المكونات بطبق زجاجي.
8- ضعي القدر على نار متوسطة واتركيه لحوالى ساعة حتى تنضج المكونات جيدًا.
9- أبعدي القدر عن النار ثم صُفي ورق العنب في طبق وقدميه مباشرة.

- طريقة عمل سلطة بابا غنوج اللبنانية:
بتنجانة متوسطة مشوية ومتقشرة
بصلة متوسطة مشوية ومتقشرة
فلفلة رومى مشوية ونشيل راسها
¼ كوب خل
معلقة صغيرة توم مفروم
¼ كوب طحينة
ملح وفلفل وكمون حسب الرغبة

- طريقة عمل بابا غنوج:
نضع كل المكونات فى الخلاط أو الكبة أو بالهاند بلندر ونضرب لحد ما يتفرموا ويبقى الخليط فى قوام المهلبية.

- الحلوى كنافة بجوز الهند اللبناني
½ كيلو كنافة
2 معلقة جوز الهند
2 معلقة زبيب
زبدة اوسمنة
2 كوب سكر
كوب ماء
2 فانيليا
½ ليمونة

- طريقة العمل:
نقطع الكنافة قطع صغيرة
ثم نحضر صنية ندهنها سمنة ونضع نصف كمية الكنافة ثم نضيف الزبيب وجوز الهند
ثم نضيف باقى كمية الكنافة ثم ندخلها الفرن على نار هادئة حتى تاخذ اللون الذهبى ثم نخرجها
ثم نسيح السمن أو الذبدة ونضفها على الكنافة
ثم نحضر الشربات على النار الماء والسكر ثم نصف الليمونة بعد أن تبرد نضيف الفانيليا ثم نسقى الكنافة بالشربات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتغدى إيه النهارده؟ ورق العنب على الطريقة السورية مع استربس الفراخ المقرمش.. وسلطة الزبادى

طريقة عمل المندي.. وصفات سهلة ولذيذة

سهلة وبسيطة .. طريقة عمل الكنافة

مع اقتراب رمضان .. طريقة عمل الكنافة بالموز كالمحترفين

عزومتك من الهند.. برياني دجاج.. شوربة الطماطم بالتوابل.. وهنحلي باللادو الهندية الشهيرة بحلوى كوشي

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

ترشيحاتنا

شقيق ياسمين عبد العزيز يدافع عن ياسمين صبري "فيديو"

على طريقة الأهلي .. ناد مغربي يجهز لشكوي الزمالك أمام الفيفا

شفاء رئيسة تحرير موقع مدى مصر من فيروس كورونا

بنطلون ياسمين صبرى وحذاء غادة عادل.. دلائل تفضح فبركة برنامج رامز جلال.. تفاصيل

اتحاد الكرة يحسم مصير إلغاء كأس مصر بسبب كورونا

تعرضت للاعتداء تحت تهديد السلاح.. فنانة شهيرة تكشف سر لجوئها لطبيب نفسى

AdvertisementS

اول قرار إلزامي بارتداء الكمامة في مصر.. تفاصيل

سعر غير متوقع لحقيبة ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال .. صور

محافظ الشرقية: عزل 232 أسرة تضم 960 مواطنا خالطوا مصابي كورونا

هيمشي من منصبه.. نجم الزمالك يكشف تفاصيل حلقة رامز مجنون رسمي الممنوعة من العرض

أخبار ياسمين صبري.. بنطلونها يفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. وسعر غير متوقع لحقيبتها

بينهم 26 مصريا.. الكويت تسجل 213 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ فيروس كورونا

رد قاسٍ من على جمعة على زاهي حواس بسبب سيدنا إدريس وأبو الهول: سقطة ومحاولة للعودة

فى عيد ميلاد سناء يوسف.. عمرها الحقيقى وقصة التعدى على خادمتها جنسيا

منها رسالتان إلى بشار الأسد .. مراسلات زعيم كوريا الشمالية تكشف لغز اختفائه

في اليوم الرابع من رمضان ..تعرف علي بؤر كورونا في المحافظات

هل يمكن إعادة فتح المساجد مع مراعاة التباعد الأجتماعى.. البرلمان يجيب

بنطلون ياسمين صبرى وحذاء غادة عادل.. دلائل تفضح فبركة برنامج رامز جلال.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج فحوصاتها إيجابية بدون أعراض.. حالة محيرة لعارضة أزياء مصابة بـ كورونا

جددي سفرتك في رمضان.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش

بدافع التسلية.. مراهقة تجبر كلبا على شرب الكحول.. والشرطة تلقي القبض عليها