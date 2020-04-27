عزومتك من لبنان.. ورق العنب بالليمون.. وبابا غنوج مشوي.. والحلو كنافة بالجوز الهند البناني

في رمضان تكثر العزومات ويحتاج مطبخك إلى التجديد لذلك سنقدم لكي عزومة من كل بلد للتنويع في وجبة الإفطار واليك عزومة من دولة لبنان تشمل ورق العنب اللبناني.



المكوّنات

أرز - كوب ونصف

طماطم مفرومة - 2

بصل أخضر مفروم - 5

بقدونس مفروم فرمًا ناعمًا - نصف باقة

نعناع مفروم - ملعقتان كبيرتان

زيت زيتون - كوب ونصف

ملح - بحسب الرغبة

فلفل أسود مطحون - بحسب الرغبة

عصير ليمون حامض - ثلاثة أرباع كوب



- الطريقة:

1- أسلقي ورق العنب نصف سلقة في قدر من الماء المملح على النار.

2- صفّي الأوراق من الماء ثم اتركيها جانبًا حتى تجّف.

3- في وعاء متوسط الحجم، ضعي الطماطم، الأرز، البقدونس، البصل والنعناع.

4- أسكبي نصف كوب من زيت الزيتون، نكّهي بالملح والفلفل الأسود ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

5- إفردي ورق عنب على سطح صلب، ضعي القليل من حشوة الأرز في الوسط ثم اطوي الأطراف ولفّيها على شكل رول.

6- وزّعي القليل من ورق العنب غير الملفوف في قعر قدر، صُفي رول ورق العنب ثم اعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.

7- سكبي عصير الليمون الحامض وما تبقى من زيت الزيتون ثم رُصي المكونات بطبق زجاجي.

8- ضعي القدر على نار متوسطة واتركيه لحوالى ساعة حتى تنضج المكونات جيدًا.

9- أبعدي القدر عن النار ثم صُفي ورق العنب في طبق وقدميه مباشرة.



- طريقة عمل سلطة بابا غنوج اللبنانية:

بتنجانة متوسطة مشوية ومتقشرة

بصلة متوسطة مشوية ومتقشرة

فلفلة رومى مشوية ونشيل راسها

¼ كوب خل

معلقة صغيرة توم مفروم

¼ كوب طحينة

ملح وفلفل وكمون حسب الرغبة



- طريقة عمل بابا غنوج:

نضع كل المكونات فى الخلاط أو الكبة أو بالهاند بلندر ونضرب لحد ما يتفرموا ويبقى الخليط فى قوام المهلبية.



- الحلوى كنافة بجوز الهند اللبناني

½ كيلو كنافة

2 معلقة جوز الهند

2 معلقة زبيب

زبدة اوسمنة

2 كوب سكر

كوب ماء

2 فانيليا

½ ليمونة



- طريقة العمل:

نقطع الكنافة قطع صغيرة

ثم نحضر صنية ندهنها سمنة ونضع نصف كمية الكنافة ثم نضيف الزبيب وجوز الهند

ثم نضيف باقى كمية الكنافة ثم ندخلها الفرن على نار هادئة حتى تاخذ اللون الذهبى ثم نخرجها

ثم نسيح السمن أو الذبدة ونضفها على الكنافة

ثم نحضر الشربات على النار الماء والسكر ثم نصف الليمونة بعد أن تبرد نضيف الفانيليا ثم نسقى الكنافة بالشربات.

