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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بتخفيض رسوم المطارات على الطيران العارض

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:01 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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معتز الخصوصى
أشاد النائب أحمد إدريس ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى (10 سنت) على الجالون الواحد ، مشيرا إلى أنه قرار جرىء يمكن الدولة من أن تستخدم كل الوسائل لعودة الحياة الاقتصادية للبلد.


وأكد إدريس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الطيران هو العامل الأساسى لعودة السياحة ، متوقعا ان تتخذ الحكومة قرارات اخرى وذلك للعمل على عودة السياحة مرة اخرى ، مشيرا إلى أن تخفيض وقود الطيران يدل على وعى الحكومة وحرصها الشديد على عودة السياحة.


وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إلى أننا ننتظر قرارا اخر من الحكومة بتخفيض رسوم المطارات المصرية على الطيران العارض غير المنتظم والطيران المنتظم ، حيث تستخدم كرسوم للأرضيات و الخدمة.


وكان قد اتفق وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ووزير السياحة والآثار خالد العناني، على منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى (10 سنت) على الجالون الواحد.


واتفق الوزيران علي البدء في تطبيق هذا القرار فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم.


وأوضحت وزارة السياحة والآثار - في بيان /الأحد/ - أن القرار يأتي تشجيعا لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر.


وأشارت إلى أن المهندس طارق الملا استقبل الدكتور خالد العناني بمقر وزارة البترول، وذلك استكمالا لاجتماعهما الأول منذ أسبوعين لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحي في ظل الأزمة الحالية لفيروس "كورونا" المستجد.

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