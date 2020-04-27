AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تفاصيل أقسام وغرف مبنى المرحلة الثالثة لمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر..صور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:22 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير عام جمعية الأورمان، أن مبنى المرحلة الثالثة بمستشفي شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالاقصر  يضم بالدور الأول قسم الرعاية المركزة للأطفال، والذى سيشمل غرفة الرعاية المركزة للأطفال بعدد 10 أسرة، والمعمل الفرعى للرعاية المركزة للأطفال، والمنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات المرضى للرعاية المركزة للأطفال، كما يضم الدور الأول قسم الإقامة الداخلى للأطفال، والذي سيشمل غرف الإقامة الداخلية للأطفال بإجمالي 18 سرير، و2 غرفة للإقامة الداخلية للعزل للأطفال، و2 وحدة بالمنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات للمرضى للرعاية المركزة للأطفال، وفى نفس الدور الأول يوجد قسم الرعاية المركزة للكبار.

واضاف ان المرحلة الثالثة ستشمل 18 غرفة بقسم الرعاية المركزة للكبار، و2 وحدة للمنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات للمرضى للرعاية المركزة للكبار، أما فى الدور الثانى فسيضم قسم الإقامة الداخلي للكبار، والذي سيشمل 134 سرير بغرف الإقامة الداخلية للكبار بعد 2 سرير بالوحدة، و4 غرف للإقامة الداخلية للعزل للكبار بعدد سرير واحد بالوحدة، و6 وحدات فى المنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات للمرضى للقسم الداخلى للكبار، كما يضم الدور الثانى فسيتم عمل إمتداد قسم العمليات الجراحية والذي يضم 2 غرفة للعمليات الجراحية.

ويضيف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه فى الطابق الأرضى بالمستشفى فيوجد قسم العيادات الذي سيضم مايلى:- (عيادة المخ والأعصاب – عيادة الرمد – عيادة الأنف والأذن والحنجرة – عيادة الأسنان – عيادة الكشف الباطنى – المنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات للمرضى لقسم العيادات)، كما يضم الطابق الأرضى قسم الطوارئ الذي سيضم  (وحدة الفرز – وحدة الكشف – وحدة الجراحة الصغرى – وحدة تلقى المحاليل والعلاج – غرف الإقامة اليوم الواحد – غرفة الإقامة العزل اليوم الواحد).

كما يضم الطابق الأرضى قسم الأشعة التشخيصية والذي سيضم  (غرفة جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بالأشعة التشخيصية – غرفة جهاز التصوير المقطعى بالأشعة التشخيصية – غرفة جهاز تصوير بالأشعة الرقمى بالأشعة التشخيصية – غرفة جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية بالأشعة التشخيصية – المنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات للمرضى لقسم الأشعة التشخيصية)، وفى البدروم سيتم عمل إمتداد لقسم الأشعة العلاجية والذي سيضم غرفة العلاج الإشعاعى والتحكم بإمتداد قسم الأشعة العلاجية، والمنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات للمرضى لإمتداد قسم الأشعة العلاجية.

ويؤكد محمود فؤاد أنه من اليوم الأول توفير أفضل أطباء في مصر لتقديم خدمات تضاهي وتفوق المستشفيات بالعاصمة وبالمجان تمامًا لأبناء الصعيد، ومؤخرًا حققت المستشفي سلسلة ن النجاحات بالحصول علي شهادات الأيزو الثلاثة في وقت قياسي وكذلك وصول أعمالها ونماذج نجاحاتها بعلاج المرضي للعالمية ونشرها في المجلات الدورية حول أوروبا والعالم أجمع، و يجري حاليًا العمل علي قدم وساق لإنهاء التجهيزات والفرش لمبني المرحلة الثالثة الذي تم إنشاؤه، والذي يحتاج للكثير من أهل الخير خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل أقسام وغرف مبنى المرحلة الثالثة لمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر..صور
تفاصيل أقسام وغرف مبنى المرحلة الثالثة لمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر..صور
تفاصيل أقسام وغرف مبنى المرحلة الثالثة لمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر..صور
تفاصيل أقسام وغرف مبنى المرحلة الثالثة لمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة تزور مستشفى الناس ويرافقها وفد من الأطباء المصريين بالخارج

وزيرة الصحة من بورسعيد: تسجيل 579 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.. زيادة طاقة أسرّة الرعاية إلى 16 بمستشفى المبرة

رئيس جامعة المنصورة: قريبا تشغيل العيادات الخارجية بأول مركز جراحة قلب وصدر وأوعية بمصر

قبل استقبالها لمصابي كورونا.. الجيش الأبيض بمستشفى العزل يبعثون رسائل طمأنينة لأهالي أسيوط

ترشيحاتنا

الساحر الأوروجويانى .. صن داونز يحسم مصير الصفقة التبادلية مع الأهلي

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 1236 وخروجهم من العزل

لماذا السفن الحل الأنسب لعودة المصريين العالقين بدول الخليج؟.. البرلمان يجيب

شفاء رئيسة تحرير موقع مدى مصر من فيروس كورونا

صحيفة تكشف عن أول لاعب يرحل عن الأهلي فى الميركاتو .. تعرف عليه

في عيد ميلاد أحمد زاهر ..تعرف على المرض الخطير الذي تعافي منه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول من ابتدعوا الزينة .. الفاطميون دفعتهم السياسة للمبالغة فى احتفالات شهر رمضان

ابدأ بالشوربة ولا تأكل الوجبة كاملة.. أفضل طريقة لتناول الإفطار في رمضان

15 نصيحة لـ حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال