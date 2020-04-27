تفاصيل أقسام وغرف مبنى المرحلة الثالثة لمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر..صور

يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير عام جمعية الأورمان، أن مبنى المرحلة الثالثة بمستشفي شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالاقصر يضم بالدور الأول قسم الرعاية المركزة للأطفال، والذى سيشمل غرفة الرعاية المركزة للأطفال بعدد 10 أسرة، والمعمل الفرعى للرعاية المركزة للأطفال، والمنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات المرضى للرعاية المركزة للأطفال، كما يضم الدور الأول قسم الإقامة الداخلى للأطفال، والذي سيشمل غرف الإقامة الداخلية للأطفال بإجمالي 18 سرير، و2 غرفة للإقامة الداخلية للعزل للأطفال، و2 وحدة بالمنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات للمرضى للرعاية المركزة للأطفال، وفى نفس الدور الأول يوجد قسم الرعاية المركزة للكبار.





واضاف ان المرحلة الثالثة ستشمل 18 غرفة بقسم الرعاية المركزة للكبار، و2 وحدة للمنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات للمرضى للرعاية المركزة للكبار، أما فى الدور الثانى فسيضم قسم الإقامة الداخلي للكبار، والذي سيشمل 134 سرير بغرف الإقامة الداخلية للكبار بعد 2 سرير بالوحدة، و4 غرف للإقامة الداخلية للعزل للكبار بعدد سرير واحد بالوحدة، و6 وحدات فى المنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات للمرضى للقسم الداخلى للكبار، كما يضم الدور الثانى فسيتم عمل إمتداد قسم العمليات الجراحية والذي يضم 2 غرفة للعمليات الجراحية.





ويضيف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه فى الطابق الأرضى بالمستشفى فيوجد قسم العيادات الذي سيضم مايلى:- (عيادة المخ والأعصاب – عيادة الرمد – عيادة الأنف والأذن والحنجرة – عيادة الأسنان – عيادة الكشف الباطنى – المنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات للمرضى لقسم العيادات)، كما يضم الطابق الأرضى قسم الطوارئ الذي سيضم (وحدة الفرز – وحدة الكشف – وحدة الجراحة الصغرى – وحدة تلقى المحاليل والعلاج – غرف الإقامة اليوم الواحد – غرفة الإقامة العزل اليوم الواحد).





كما يضم الطابق الأرضى قسم الأشعة التشخيصية والذي سيضم (غرفة جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بالأشعة التشخيصية – غرفة جهاز التصوير المقطعى بالأشعة التشخيصية – غرفة جهاز تصوير بالأشعة الرقمى بالأشعة التشخيصية – غرفة جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية بالأشعة التشخيصية – المنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات للمرضى لقسم الأشعة التشخيصية)، وفى البدروم سيتم عمل إمتداد لقسم الأشعة العلاجية والذي سيضم غرفة العلاج الإشعاعى والتحكم بإمتداد قسم الأشعة العلاجية، والمنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات للمرضى لإمتداد قسم الأشعة العلاجية.



