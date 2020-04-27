النائب أمين مسعود يشيد بسياسة الحكومة لتحويل عين الصيرة لمزار سياحى

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، بحرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تفقد أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمناطق المحيطة، وبصحبته كل من وزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظ القاهرة ومسئولى الهيئة الهندسية رئيس الوزراء ومطالبته بتكثيف العمل في المشروع من أجل سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أقرب وقت واستمرار العمل بكامل طاقته مع تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال من فيروس كورونا.





وأعرب " مسعود " فى بيان صحفى له ، عن ثقته فى قدرة الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومسئولى الهيئة الهندسية على التغيير والتحديث الشامل والكامل للمنطقة لتصبح مزارًا سياحيًا بعد أعمال التطوير غير المسبوقة التي تتم بها.





واشاد بنجاح الحكومة فى ازالة العشوائيات ذات الخطورة بالمنطقة والتى أسهمت في توسعة الطريق ليكون 5 حارات على جانبيه وإخلاء الأسر في هذه العقارات التي تمت إزالتها، وتسكينها في منطقة الأسمرات.





كما أشاد النائب أمين مسعود برؤية الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول مراحل التطوير بالمشروع الذي تصل مساحته الإجمالية لنحو 265 ألف متر2 أي63 فدانًا ووجود مطاعم وكافيتريات، وقسم شرطة، وشرطة السياحة والآثار اضافة الى المسرح المفتوح والمتحف القومي للحضارة، وأماكن انتظار سيارات، إلى جانب إقامة عدد من الفنادق.