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محافظات

صدى البلد يكشف أماكن تمركز الإصابة بفيروس كورونا بالشرقية.. تفاصيل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمد الطحاوي

أعلن الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية، في وقت سابق حصيلة الأرقام النهائية لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بمختلف مراكز وقرى المحافظة والتي بلغت الإصابات بها 63 حالة.

 

وأضاف المحافظ، أنه تم فرض العزل المنزلي على 180 منزلا بهم 232 أسرة وتضم 960 مواطنًا، من المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا.

 

فيما أكد مصدر بديوان عام محافظة الشرقية، لـ "صدى البلد" أن المصابين بفيروس كورونا موزعين على مراكز " بلبيس، العاشر من رمضان، القرين، أبو حماد، ديرب نجم الزقازيق، القنايات، أبو كبير، كفر صقر، منيا القمح.

 

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وأضاف المصدر، أن محافظ الشرقية أصدر تعليمات، مشددة بضرورة إجراء أعمال التعقيم والتطهير للقرى والأماكن التي ظهرت بها إصابات بالفيروس بالإضافة إلى العزل المنزلي للأسر المخالطة للحالات المصابة وتوفير المواد الغذائية لهم.

 

من جانبه، فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم تقديم 411 كرتونة مواد غذائية مقدمة من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي  للأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي بمراكز منيا القمح وديرب نجم وبلبيس وأبو كبير وأولاد صقر، وذلك للتخفيف عنهم من حدة أزمة كورونا و لسد احتياجاتهم من الغذاء خلال فترة العزل وحرصا علي توفير سبل الراحة والمعيشة للمصابين بفيروس كورونا.


وأضاف محافظ الشرقية، أن الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تقوم بتقديم كل أوجه الدعم الصحي والمعنوي للمصابين والمتضريين من تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن الاستمرار في حملات التوعية وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكل مراكز ومدن المحافظة والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه للحد من انتشار الفيروس توفير حياه كريمه لهم.

 

ووجه المحافظ، وكيلي وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية والمواد الغذائية الجافة لهم وتقديمها بمعرفة الفريق الطبي الوقائي بمديرية الشئون الصحية كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.


من جانبه، أكد محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، قامت المديرية بتوفير 326  كرتونة مواد غذائية للأسر الخاضعة للعزل الصحي بسبب كورونا بواقع 80 كرتونة لأسر منيا القمح و12 كرتونة لأسر ديرب نجم و121 لأسر بلبيس و113 كرتونة لأسر أبو كبير، بالإضافة إلى 85 كرتونة مواد غذائية مقدمة من المحافظة للأسر الخاضعة للعزل بمركزي بلبيس وأولاد صقر بواقع 35 كرتونة لأسر بلبيس و50 كرتونه لأسر أولاد صقر ليصل إجمالي ما تم تقديمه للأسر الخاضعة لإجرءات العزل الصحي 411 كرتونة مواد غذائية، وتقدم لهم من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية الشئون الصحية لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم في ظل الإجراءات المتخذة معهم طوال فترة الحجر الصحي.

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