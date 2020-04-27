هل يتوقف عرض برنامج رامز مجنون رسمي.. تفاصيل
الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:31 م
رامز مجنون رسمي
تعرض برنامج
رامز مجنون رسمي
لحملة هجوم كبيرة ، سواء من المشاهير أو الشخصيات العامة، ما دعا البعض للحديث عن إمكانية إيقاف البرنامج المثير للجدل.
وقال الدكتور مصطفى شحاتة مدير مجلس الإدارة، ومدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، ان الأضرار النفسية التي ينتجها ، خطيرة جدا ولها أثرها السلبي على المجتمع بشكل كبير. برنامج رامز مجنون رسمي وكشف نجم الزمالك الأسبق عن ظهور مسئول أحد الأندية الكبرى مع أحمد عيد عبد الملك في إحدى الحلقات عبر برنامجه المقدم في شهر رمضان، "رامز مجنون رسمي". رامز جلال VIDEO بالرغم من مبادرة شركة قطونيل بقرار وقف الإعلان المثير للجدل، إلا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيبحث مواجهة هذه الإعلانات التي تبث عبر القنوات الفضائية لعدم تكرارها مرة أخرى. عقب مصدر بقناة MBC على ما تناوله بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول برنامج " " - الذي يُبَث على باقة القنوات المنتمية لـ MBC، إضافة إلى منصّة "شاهد"، بأن البرنامج يذاع بعد الاتفاق مع الضيوف. رامز مجنون رسمي VIDEO