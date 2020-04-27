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فن

هل يتوقف عرض برنامج رامز مجنون رسمي.. تفاصيل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:31 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
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أحمد إبراهيم
تعرض برنامج رامز مجنون رسمي لحملة هجوم كبيرة ، سواء من المشاهير أو الشخصيات العامة، ما دعا البعض للحديث عن إمكانية إيقاف البرنامج المثير للجدل.


وقال الدكتور مصطفى شحاتة مدير مجلس الإدارة، ومدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، ان الأضرار النفسية التي ينتجها برنامج رامز مجنون رسمي، خطيرة جدا ولها أثرها السلبي على المجتمع بشكل كبير.



وكشف أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق عن ظهور مسئول أحد الأندية الكبرى مع رامز جلال في إحدى الحلقات عبر برنامجه المقدم في شهر رمضان، "رامز مجنون رسمي".






بالرغم من مبادرة شركة قطونيل بقرار وقف الإعلان المثير للجدل، إلا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيبحث مواجهة هذه الإعلانات التي تبث عبر القنوات الفضائية لعدم تكرارها مرة أخرى. 


عقب مصدر بقناة MBC على ما تناوله بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول برنامج "رامز مجنون رسمي" - الذي يُبَث على باقة القنوات المنتمية لـ MBC، إضافة إلى منصّة "شاهد"، بأن البرنامج يذاع بعد الاتفاق مع الضيوف.



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