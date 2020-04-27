هل يتوقف عرض برنامج رامز مجنون رسمي.. تفاصيل

بالرغم من مبادرة شركة قطونيل بقرار وقف الإعلان المثير للجدل، إلا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيبحث مواجهة هذه الإعلانات التي تبث عبر القنوات الفضائية لعدم تكرارها مرة أخرى.