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محافظات

لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.. محافظ المنيا يزور المفرخ الصناعي بالمطاهرة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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أيمن رياض

زار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، مشروع المفرخ السمكي الصناعي بقرية المطاهرة الشرقية وذلك لمتابعة تشغيل المشروع بكامل طاقته ووضع الحلول البديلة لمواجهة أي معوقات أو مشكلات تواجه عملية التشغيل الكلي، والتأكد من استمرار عجلة الإنتاج بالمفرخ، بالتزامن مع متابعة الإجراءات الاحترازية في ضوء جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد. 

 

وقال المحافظ، في بيان، إن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحقيق وفرة اقتصادية من خلال تعزيز إنتاج الثروة السمكية علاوة على تحقيق توازن في البيئة الطبيعية للأسماك في الترع والمصارف وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية وتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

 

من جانبه أوضح رجب عبد العزيز، مدير مشروع المفرخ السمكي، أنه يحتوي على ٢٢ حوضًا بمساحة 16 قيراط للحوض، وحوضين كبيرين مساحة الحوض 2 فدان، و ٨ حضانات، وصالة تفريخ ويقوم  بإنتاج من 10 مليون إلى 15 مليون ذريعة.

 

وأضاف أن المشروع في نطاق تجريبي للتحول من إنتاج ذريعة إلى أحواض تربية، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج حوالي 2 طن اسماك في المرحلة الأولى، وفى انتظار انتاج حوالى 5 طن آخري عقب شهر رمضان.

 

وأكد المحافظ على إزالة أي معوقات تقف أمام تطوير هذا المفرخ لزيادة لتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية، والعمل على خفض المستوى العام للأسعار لتلك السلع التي تمثل أهمية كبرى في حياة المواطن البسيط.

لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.. محافظ المنيا يزور المفرخ الصناعي بالمطاهرة
لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.. محافظ المنيا يزور المفرخ الصناعي بالمطاهرة
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