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محافظات

محافظ بورسعيد: المشروعات البحثية وسيلة علمية تفتح المجال أمام الطلاب للتفكير

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، خلال لقائة مع قيادات التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم اتخذت كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب فى المقام الأول مع ضرورة استثمار الموقف الحالى لصالح ابناءنا والمعلمين فى جميع المراحل التعليمية، وذلك من خلال رفع كفاءة المدرس وإعادة تنظيم الفكر والتواصل بينه وبين الطلاب من خلال التعليم عن بعد وتنوع مصادر استقساء المعلومة .

وأوضح محافظ بورسعيد أن المشروعات البحثية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم تعد وسيلة علمية عظيمة تفتح المجال للطلاب للبحث والتفكير والاعتماد على النفس ، قائلا( أن ابناءنا أكثر حظا لكونهم ولدوا فى بيئة تكنولوجية من الدرجة الأولى واصبح كل بيت يمتلك اداة تكنولوجية تساعد الطلاب فى التعليم عن بعد ) ، مؤكدا ان الدروس الخصوصية ماهى إلا جريمة ترتكب فى حق أبناءنا الطلاب .

وأشار إلى أن قطاع التربية والتعليم ببورسعيد يحظى بدعم كبير من المحافظة نظرا لأهميته على مستقبل الطلاب ، لا ندخر جهدا فى توفير كل الدعم لتطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية بالمحافظة .

ووجه محافظ بورسعيد، مدير مديرية التربية والتعليم بتذليل العقبات أمام أولياء الأمور والمتابعة المستمرة للمشروعات البحثية التى يقوم بها الطلاب حاليا، مؤكدا ضرورة تعليم الطلاب مبادىء الانتماء والاعتماد على النفس والذى يبدو واضحا من جهود وزارة التربية والتعليم.

وناقش محافظ بورسعيد مع مديرى الإدارات التعليمية ما يخص المشروعات البحثية للطلاب والعملية التعليمية بكافة مراحلها، مؤكدا على ضرورة التنسيق والعمل الجماعى فيما بينهم ، و دفع الجهود التى تتخذها الوزارة  من أجل مستقبل ابناءنا  الطلاب.
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