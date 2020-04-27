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فن

محمد الشاعر: الترند حليف حفلاتنا الأون لاين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:52 م
محمد الشاعر - تامر
محمد الشاعر - تامر عاشور
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سعيد فراج
مع استمرار الغلق الجزئي نتيجة لفيروس كورونا، ودعوات الحكومات للمواطنين بالبقاء فى منازلهم، لجأ العديد من الفنانين داخل مصر، وخارجها إلى إقامة حفلات الأون لاين لتشجيع الناس ورفع الروح المعنوية فى مواجهه فيروس كورونا. 

بدأت الفكرة فى مصر  بتغريدة لـ تامر عاشور يعلن فيها عن إقامته لأول حفل أون لاين بالتعاون مع ذا بيسمنت ريكوردز، وقد حقق الحفل أكثر من مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، وفي نفس الوقت بدأت عدد من دور الأوبرا والمسارح حول العالم كأوبرا "متروبوليتان" في نيويورك، والتى تعد واحدة من دور الأوبرا الأبرز في العالم.

 وكذلك مسرح برودواى  الذى يقدم خدمة بث المسرح BroadwayHD مجانا ولمدة سبعة أيام، ليتمكن عشاق المسرح والموسيقى، من مشاهدة العروض من برودواى، وويست إند، فى منازلهم وأيضًا دار الأوبرا المصرية.

 كما أحيا المطرب الإيطالي أندريا بوتشيلي حفل غنائي في كاتدرائية ميلانو بإيطاليا ضمن احتفالات عيد الفحص ولجذب أنظار العالم لما يحدث في إيطاليا.

وفى ضوء هذا صرح محمد الشاعر صاحب فكرة حفلات الأون لاين في مصر والعالم العربي، أن مجموعه الحفلات التي أقيمت  فى مصر تم اختيارها بعناية لمخاطبة الأذان المختلفه من الجمهور بدءا من ديسكو مصر، التي تلاها حفل تامر عاشور والذى حقق أعلى نسب مشاهدة فى أقل من 24 ساعة ، ثم ليله مناجاه النصف من شعبان للفنان محمد ثروت ونخبة من المنشدين وقد حقق الحفل أعلى نسب مشاهدة كأول حفل انشاد دينى فى الوطن العربى .

وتلا ذلك حفل حمزة نمرة الأونلاين، وأخيرًا حفل كاريوكى الأسبوع الماضي حيث تصدرت جميع الحفلات ترند اليوتيوب رقم ١ في مصر والعالم العربي بملايين المشاهدات والتفاعلات.

وأكد الشاعر أن علاقة الفنان مع جمهورة من خلال حفلات اللايف أون لاين تخلق نوع جديد من التواصل حيث تمكن الجمهور من الاستماع اليه بشكل مباشر سواء من خلال الاجهزة المحموله أومن خلف الشاشات ، والاختلاف بينها وبين حفلات التليفزيون فى وجود نوع من الانتباه والتفاعل من خلال وجود فريق يرصد التعليقات واختيارات الجمهور من التعليقات للاستماع الى ما يريد مما أوجد نوع من الحميمية و القرب بين الجمهور والفنان.

كما أشار الشاعر إلى أن هناك العديد من الحفلات التى اتجهت لإتباع نفس النمط من حفلات الأون لاين ولكنها لم تحقق النجاح المطلوب والسبب فى ذلك يرجع إلى المستوى التقنى والفنى والهندسى للحفلات كمعدات الصوت و اختيارالديكور والتعامل  مع الحفل كأنه حفل لايف مما يشعر الجمهور انه يتعامل مع شئ ذو قيمه  كبيرة لها نفس طعم الحفل الحقيقى  مع وجود تيم قوى على اليوتيوب فى الوطن العربى نجح فى تطويع مفاتيح التواصل الاجتماعى لتصدر الترند بدءا من اختيار التوقيت واسماء النجوم  للكلمات للهاشتاج المستخدمة  مع الجمهور المتفاعل مما يضعنا فى المرتبة الأولى. 

حيث حققت كافة الحفلات التى اقامها الشاعر المدير التنفيذى لذا بيسمنت ريكوردز بالتعاون مع شركة انوفيشن للعلاقات العامة ملايين المشاهدات لتتصدر ترند اليوتيوب بالإضافة إلى التعليقات الايجابية التى حصلت عليها الحفلات فى الوطن العالم وماليزيا واندونسيا والعديد من الجنسيات خصوصا فى الحفلات المتنوعه ذات الطوابع المختلفه كليلة مناجاه النصف من شعبان ، وأعلن أن هناك العديد الحفلات فى الفترة القادمة تضم اسماء كبيره لم يسبق لها ان غنت اونلاين هتكون من ضمن الاسماء التى سيعلن عنها قريبًا.


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