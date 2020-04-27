كيف تتساقط عنك كل الذنوب؟ الأزهر ينصح بهذه العبادة

، هناك أعمال يكفر الله بها الذنوب ، منها إثنان في سجود الصلاة ،

بها، حيث إنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصانا بالإكثار من أمرين في الركوع والسجود أثناء الصلاة ، منوهًا بأن الله سبحانه وتعالى يمحو بهما

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