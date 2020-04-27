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ديني

كيف تتساقط عنك كل الذنوب؟ الأزهر ينصح بهذه العبادة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:32 م
كيف تتساقط عنك كل
كيف تتساقط عنك كل الذنوب
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أمل فوزي
كيف تتساقط عنك كل الذنوب في الصلاة؟ هي أمنية وحلم للكثيرين، يبذلون للوصول إليها كل نفيس وصعب، فتساقط الذنوب والتخلص منها يعد أمرًا صعب المنال، لكنه سهل جدًا من واقع الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخبرنا عن أمر في الركوع والسجود أثناء الصلاة يمحو كل الذنوب.


وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أن ذنوب الإنسان توضع على رأسه وكتفيه، فعندما يركع أو يسجد في الصلاة، فإن ذنوبه تسقط عنه، منوهًا بأنه لذا يُستحب الإطالة في السجود والركوع حيث إنها فرصة على المرء استغلالها.

واستشهد بما ورد في صحيح ابن حبان، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : «إنَّ العبدَ إذا قَامَ يُصلِّي أُتِي بُذُنوبِه كُلِّها فَوُضِعَتْ على رأسِه وعاتِقَيْهِ، فكُلَّما رَكعَ أو سَجدَ تَساقَطَتْ عَنْهُ».


تكفير كل الذنوب ، هناك أعمال يكفر الله بها الذنوب ، منها إثنان في سجود الصلاة ، يكفر الله سيئاتك بها، حيث إنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصانا بالإكثار من أمرين في الركوع والسجود أثناء الصلاة ، منوهًا بأن الله سبحانه وتعالى يمحو بهما كل الذنوب.


وتابع: إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أن ذنوب الإنسان توضع على رأسه وكتفيه، فعندما يركع أو يسجد في الصلاة، فإن ذنوبه تسقط عنه، منوهًا بأنه لذا يُستحب الإطالة في السجود والركوع حيث إنها فرصة على المرء استغلالها، وثانيها الإكثار من الدعاء.


وأضاف أنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أوصانا بالإكثار من الدعاء في السجود خاصة، حيث إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مستدلًا بما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:« أقربُ مَا يَكونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهَو ساجدٌ، فَأَكثِرُوا الدُّعاءَ».


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