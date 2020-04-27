فنون تطبيقية حلوان تشارك في مسابقة cairo designathon

تشارك كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية في مبادرة cairo designathon .









كان عدد من المصممين والمبدعين أطلقوا هذه المبادرة لطرح أفكار جديدة لمواجهة فيروس كورونا ومحاولة الحد من تأثيره والتكيف معه، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية.





ويشارك في المبادرة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجو كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان من خلال الدخول على اللينك التالى:

https://www.cairodesignathon.com/join





كما يستطيع المشاركون الاختيار من المجالات التالية للمشاركة وهي: تصميم مستلزمات منزلية تساعد على توفير فرص نظافة أفضل في ظل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، او تصاميم اماكن للتنزه بمواصفات معينة تتواكب مع طبيعة التهوية والحركة الداخلية فيها، أو تصميم اماكن تعليم، مثل فصول دراسية مفتوحة.





ويجب على المشارك تقديم شرح لفكرته فى فقرة لاتتعدى 500 كلمة مع تقديم السيرة الذاتية، ثم يتم اختيار 100 مصمم من المتقدمين على 10 مجموعات، يليها عقد ورشة عمل اون لاين لكل مجموعة لمدة ثلاثة أيام ليتم تحويل الأفكار المختارة إلى تصميمات، ثم تعرض التصميمات التى تم اعدادها لكل مجموعة.



