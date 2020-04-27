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رياضة

أحمد حسن يتبرع بـ 650 شنطة مستلزمات طبية للجيش الأبيض.. صور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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يسرى غازى
تواجد أحمد حسن نجم النادى الأهلى والزمالك السابق في ديوان عام محافظة المنيا بحضور اللواء المحافظ أسامة القاضي وقدم 650 شنطة مستلزمات طبية للجيش الأبيض، دكاترة وممرضي مستشفيات العزل والحميات بالمحافظة.

وتم التبرع لصندوق "المساهمة المجتمعية" المخصص من السيد المحافظ لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا والعمالة غير المنتظمة.

وجاءت المبادرة لتشجيع الجميع والقادرين من رجال أعمال وأبناء المحافظة للتكاتف والتكافل بينهم وحثهم وتشجيعهم على التبرع لحساب رقم 22100111 لدعم محافظة المنيا والمساهمة في القضاء على فيروس كورونا ومساعدة العمالة غير المنتظمة والمتضررين من هذا الوباء.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
أحمد حسن يتبرع بـ 650 شنطة مستلزمات طبية للجيش الأبيض.. صور
أحمد حسن يتبرع بـ 650 شنطة مستلزمات طبية للجيش الأبيض.. صور
أحمد حسن يتبرع بـ 650 شنطة مستلزمات طبية للجيش الأبيض.. صور
أحمد حسن يتبرع بـ 650 شنطة مستلزمات طبية للجيش الأبيض.. صور
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