كيف تكون من الفائزين في رمضان.. الأزهر يجيب





رد الشيخ السيد محمد السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف قائلا: حتى تكون من الفائزين يجب أن يكون صيامك إيمانا واحتسابا لله عز وجل ، وعليك أيضا ان تقوم رمضان صلاة وصورم وزكاة لوجه الله تعالى وعليك أيضا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا .





وأضاف عضو مركز الأزهر خلال البث المباشر من مركز الأزهر للفتوى الالكترونية ان لله في كل ليلة من ليالي رمضان 600 الف عتيق من النار فلنتسابق جميعا لنكون منهم ، ولانركن الى ان ياتي العشر الاواخر من رمضان ونسارع الى التوبة والمغفرة فعلينا ان نجد ونجتهد من بداية شهر رمضان حتى نكون من الفائزين .





واوضح السيد عرفة ان النبي كان يكثر من العبادات والطاعات في رمضان ليس بالصوم والصلاة والزكاة وقراءة القرآن فقط ولكن كان يكثر من صلة الرحم ومساعدة المحتاجين والفقراء والمساكين لافتا الى ان النبي امرنا بإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام .





أرسل شخص سؤال الى صفحة موقع "صدى البلد" الإخباري عبر فيس بوك يقول فيه: " كيف اكون من الفائزين في شهر رمضان " ؟ .