بالمرصاد.. الدراما الرمضانية تحت ميكروسكوب الإعلام وصندوق الإدمان وحماية المستهلك.. وحجب المادة الإعلامية أو 500 ألف جنيه غرامة في انتظار المخالفين

الأعلى للإعلام يدرس اشتراط موافقة الرقابة على المصنفات الفنية قبل بث أي عمل بالقنوات

صندوق الإدمان: رصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات

متابعات يومية للبرامج والمسلسلات التي تذاع في رمضان

حجب المادة الإعلامية أو 500 ألف جنيه غرامة للمخالفين

حماية المستهلك يصدر قرارا بوقف إعلان قطونيل لعدم احترام الذوق العام













تواصل لجان الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يوميا متابعة الأعمال الدرامية التى تعرض طوال شهر رمضان.









وتناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعها المقرر له غدًا، اقتراح مخاطبة القنوات الفضائية لمنع إذاعة أي مصنف أو عمل سواء كان مسلسل أو إعلان أو برنامج، إلا بعد إجازته من الرقابة على المصنفات الفنية.





وتجتمع اللجنة بحضور جمال شوقى رئيس اللجنة و محمد العمري، وكيل المجلس، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، ومجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما، ونادية مبروك، عضو المجلس ، لمناقشة مقترح من محمد العمري، وكيل المجلس، ينص على مخاطبة القنوات الفضائية لمنع إذاعة أي مصنف او عمل إلا بعد إجازته من الرقابة على المصنفات الفنية.





وقال صالح الصلحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس هو الجهة الوحيدة الذي يتابع الأعمال التي يتم بثها علي الفضائيات ويرصد المخالف منها، ولكن هناك أيضًا جهات أخري تتابع وترصد مثل الجهاز القومي للأمومة والطفولة، وجهاز حماية المستهلك، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وفي حالة قيامهم برصد أي مخالفة يتم إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلي الفور يقوم المجلس بالتحقيق في هذه المخالفات وفرض العقوبات وفقًا للأكواد والمعايير ولائحة الجزاءات .





وحول سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى فحص الأعمال قبل بثها او إذاعتها على شاشات الفضائيات، قال الصالحي لـ " صدي البلد " أن المجلس ليس له سلطة المتابعة السابقة علي الأعمال التليفزيونية بأنواعها سواء كانت الإعلانات، أو البرامج، أو حتي الأعمال الدرامية مثل المسلسلات، أو الإذاعة، أو الصحف الجرائد قبل بثها، ولكن سلطة المجلس تكمن في متابعة ما يتم بثه من هذه الأعمال حفاظًا علي حرية الرأي والتعبير .





وقال صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس أكد على حرصه الدائم والمستمر على ضرورة احترام المشاهد وعدم بث أي مواد مسيئة أو خادشه تضر بالمجتمع .





وكان تسبب إعلان قطونيل فى أزمة بسبب مشهد مثير للجدل لتضمنه مخالفات عبارة عن ألفاظ خارجة وايحاءات غير مقبولة.





من جانب آخر يواصل المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق رصد التناول الدرامى لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة خلال شهر رمضان المبارك وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع فى سياق دوره الذى رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التى تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.





وشددت "القباج " على ضرورة استمرار الحوار مع صناع الدراما لتقويم المسار فى إطار الوثيقة الأخلاقية، مؤكده أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتى ثمارها الحقيقية بدون مساندة الدراما، خاصة وأن قضية المخدرات فى مصر أصبحت من أهم القضايا التى تهدد الأمن والسلم الاجتماعى للوطن.





من جانيه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن مرصد الإعلامى للصندوق يستمر فى رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالأعمال الدرامية وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماعى ،وأنه سيتم إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التى سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على الإدمان وأيضا اعلان الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطى وكذلك الأعمال التى تعرض هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان على المتعاطين.





وأضاف "عمرو عثمان" أن الميثاق الذى تم إعداده بمشاركة نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكى للسينما كان بهدف وضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطى المخدرات.





وأكد الصندوق أنه سيستمر فى رصد التناول الدرامى لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع، فى سياق دوره الذى رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة، التى تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية‪.





وقال مصدر مسؤول أن المجلس سيواجه أي تجاوزات باللوائح القانونية، موضحًا أن المجلس أيضًا سيناقش بعض المخالفات التليفزيونية التي تم رصدها في أول وثاني أيام رمضان، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها منوهًا إلي أن كل الأعمال يتم رصدها بشكل منتظم، بالإضافة إلي إعداد تقارير حولها.





وأضاف المصدر، أن هناك بعض المخالفات التي تم رصدها في بعض الأعمال الدرامية وستتم مناقشتها في لجنة الدراما برئاسة مجدي لاشين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لجميع المسلسلات والبرامج المذاعة خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن العقوبات التي يفرضها المجلس قد تصل إلى حجب المادة الإعلامية أو الغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف جنيه.





وتبدأ عقوبات المخالفين بالتحذير وفرض غرامات مالية ثم إيقاف العمل المخالف فى حال وجود مخالفة فجة ، مشيرا إلى أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل القائمين على الأعمال الدرامية خلال رمضان الماضى والتزموا بازالة الألفاظ والمشاهد المخالفة.

وحول أبرز المعايير التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الأعمال الدرامية الرمضانية، تتلخص فى الالتزام بالكود الأخلاقي والمعايير المهنية والآداب العامة، واحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوى على المتعة والمعرفة، وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال فى المجتمع، والتزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية فيما يعرض عليها من أعمال سواء مسلسلات أو إعلانات.



