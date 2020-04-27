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ثقافة

طارق لطفي يدعم حملة مبادرة 1000 كاتب لدعم الدولة لمكافحة كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أعلنت اللجنة الإعلامية لمبادرة 1000 كاتب، عن دعم النجم طارق لطفي والإعلامية بوسي شلبي والفنان الكبير سامح الصريطي للحملة لدعم الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا، وتهدف الحملة إلي وعي الشباب  بمخاطر المرحلة والالتزام بتوجيهات الدولة، وعدم نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بالأمن القومي.

 

وأضافت اللجنة عن وضع برنامج أنشطة  مختلفة  لدعم وتحفيزالشباب خلال  المرحلة القادمة، وذلك من خلال وسائل التواصل الأجتماعي.

 

وأعلنت اللجنة الإعلامية فى بيانات سابقة،عن دعم دكتور  محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة و الفنانه سيمون والفنان نضال الشافعي للحملة ،وذكرت اللجنه ايضاُ أن ابرز الداعمين وسفراء الحملة د. هويدا مصطفي عيمدة كلية الإعلام جامعه القاهرة، والسفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، ولواء اركان حرب د. سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق.

 

كما أعلنت اللجنة عن دعم الإعلامي الكبير د.عمرو الليثي، وعالم  الًاثار د. زاهي حواس كسفراء للحملة، وكذلك الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقو الانسان، وأعربوا جميعاُ عن دعمهم للحملة  والمبادرة لدعم الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا،

 

وأكدت اللجنة الإعلامية للمبادرة عن رغبة الكثير من الشخصيات العامة والمؤثرة في الجتمع عن دعم الحملة والمبادرة، وتقدم الحملة برنامج متكامل من أنشطة متنوعة فى مختلف التخصصات الثقافية "الكتابة والغني وتقديم الفيديوهات الهادفة والساخرة وأنشطه أخرى كثيره".

 

وأشاد محمود حجاج مؤسس مبادرة 1000 كاتب، بدعم الشخصيات العامه وأهمية المشاركة المجتمعية ، وأشار  أنه سيتم الأعلان عن مشاهير أخرين من الفن والسياسية خلال الايام القادمة.

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