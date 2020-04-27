أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل تطبيق لتنظيم أوقات العمل خلال رمضان.. هواتف iPhone 12 تحتوى على ماسح للبصمة تحت الشاشة

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:





تعرف على أفضل تطبيق لتنظيم أوقات العمل والأنشطة خلال رمضان

يواجه العديد منا اضطرابات عديدة متعلقة بتنظيم أوقات العمل والنوم، حيث يعمل عدد كبير الآن من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا وهو أمر غريب على معظم العاملين، خصوصا مع قدوم شهر رمضان الكريم الذى يتطلب تنظيم مواعيد العمل والنوم مع مواعيد الإفطار والسحور.

يواجه العديد منا اضطرابات عديدة متعلقة بتنظيم أوقات العمل والنوم، حيث يعمل عدد كبير الآن من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا وهو أمر غريب على معظم العاملين، خصوصا مع قدوم شهر رمضان الكريم الذى يتطلب تنظيم مواعيد العمل والنوم مع مواعيد الإفطار والسحور.



هواتف iPhone 12 القادمة تحتوى على ماسح للبصمة تحت الشاشة

ظهرت تقارير جديدة تكشف عن مواصفات سلسلة آيفون الجديدة iPhone 12 والمتوقع أن يتم إصدارها في شهر أكتوبر القادم، حيث توقفت عملية إنتاجها لفترة كبيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ظهرت تقارير جديدة تكشف عن مواصفات سلسلة آيفون الجديدة iPhone 12 والمتوقع أن يتم إصدارها في شهر أكتوبر القادم، حيث توقفت عملية إنتاجها لفترة كبيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا.



مشاركة الرسائل على واتسآب بين المستخدمين تنخفض 70%..تفاصيل

أعلن تطبيق الرسائل واتسآب WhatsApp والمملوك لشركة فيسبوك أن نسبة مشاركة الرسائل بين المستخدمين أو الرسائل التى يعاد توجيهها انخفضت بنسبة 70% ، وذلك بسبب الإجراءات التى اتخذها التطبيق بسبب فيروس كورونا.

أعلن تطبيق الرسائل واتسآب WhatsApp والمملوك لشركة فيسبوك أن نسبة مشاركة الرسائل بين المستخدمين أو الرسائل التى يعاد توجيهها انخفضت بنسبة 70% ، وذلك بسبب الإجراءات التى اتخذها التطبيق بسبب فيروس كورونا.



للبنات فقط..أفضل هواتف ذكية فى الأسواق.. تبدأ من 2500 جنيه

أصبح قرار شراء هاتف ذكي أمرًا فى غاية الصعوبة، نظرًا لتوافر الكثير من الإصدارات المتقاربة الإمكانيات بل وحتى الأسعار، خاصةً اذا كان مخصصاُ للفتيات اللاتي يبحثن في الغالب عن أفضل شكل وتصميم، بالإضافة للكاميرا والبطارية. أصبح قرار شراء هاتف ذكي أمرًا فى غاية الصعوبة، نظرًا لتوافر الكثير من الإصدارات المتقاربة الإمكانيات بل وحتى الأسعار، خاصةً اذا كان مخصصاُ للفتيات اللاتي يبحثن في الغالب عن أفضل شكل وتصميم، بالإضافة للكاميرا والبطارية.



بمناسبة شهر رمضان..آبل توفر ميزة جديدة ليلًا ونهارًا عبر App Store

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، عن ميزة جديدة تقدمها للمستخدمين عبر متجر التطبيقات التابع لها آب ستور App Store في الشرق الأوسط ، للاستمتاع بتجربة فريدة خلال شهر رمضان المبارك.

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، عن ميزة جديدة تقدمها للمستخدمين عبر متجر التطبيقات التابع لها آب ستور App Store في الشرق الأوسط ، للاستمتاع بتجربة فريدة خلال شهر رمضان المبارك.



لكل مستخدمي فيسبوك..طريقة تفعيل ميزة Messenger Rooms

تستعد إدارة منصة التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook لإطلاق ميزة جديدة لخدمات مكالمات الفيديو عبر تطبيق الماسنجرالخاص بها Messenger Rooms، لتنافس خدمات أخري شهيرة مثل Zoom و Skype و Microsoft Teams . تستعد إدارة منصة التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook لإطلاق ميزة جديدة لخدمات مكالمات الفيديو عبر تطبيق الماسنجرالخاص بها Messenger Rooms، لتنافس خدمات أخري شهيرة مثل Zoom و Skype و Microsoft Teams .