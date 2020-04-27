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منوعات

في زمن الكورونا ... شوارع الحسين خالية من الزينة والمواطنين فى شهر رمضان

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:23 م
شوارع الحسين
شوارع الحسين
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مريم عزت _ عمروسيد
شهر رمضان فى زمن الكورونا مختلف تماما  وذلك بسبب القرارات التى فرضتها الحكومة ووزارة الصحة من عدم التجمعات وعدم الخروج الا للضرورة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من الاصابة بالفيروس . 

شهدت شوارع الحسين فى الايام الاولى من شهر رمضان المبارك اخلاء تمام من المواطنين , وهذا غير المعتاد فى شوارع الحسين فكان هناك الزحام ليلا ونهار فى الكافيهات والمطاعم وغيرها . 

كانت اجواء شوارع الحسين فى كل عام  مليئة بالفرح .. اطفال يحملون البالون .. الزينة تنير الشوارع ... اغانى رمضان فى كل مكان .. ولكن لم نرى هذة المشاهد هذا العام بسبب الفيروس . 

ومن المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام.

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