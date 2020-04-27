إزالة 22 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك الدولة بقرى بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إزالة 22 حالة تعدى على أراض زراعية وأرض أملاك دولة، وذلك بواقع 14 حالة بقرية شريف باشا مركز بني سويف، و6 حالات بقرية شرهي مركز اهناسيا، وحالة تعد على 2100 متر أرض أملاك دولة بسالم البحيري مركز الفشن، وحالة تعد على أرض زراعية بقرية أشمنت مركز ناصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.





وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.





وأشار إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد،وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.