توافد المواطنين على وحدات مرور البحيرة لإنهاء تراخيص السيارات ..صور

توافد المواطنون على وحدات المرور بنطاق محافظة البحيرة، لإنهاء إجراءات التراخيص للمركبات وللسائقين، حيث بدأت منذ أمس الأحد وحدات الترخيص بنطاق المحافظة، بترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، كما يمكن لمالكى مركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت.









وفي إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء؛ باستئناف تقديم وحدات المرور بعض الخدمات للمواطنين، والتي تم غلقها ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد" وبتوجيهات من اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة.









وتابع اللواء مهندس أحمد علي مرزوق ـ رئيس مركز ومدينه كفر الدوار، سير العمل بوحدة مرور كفر الدوار، والتي تم إعادة تشغيل خدمات تراخيص المركبات الجديدة بها.









وتفقد "مرزوق" الإجراءات الاحترازية المتخذة للموظفين والمواطنين المترددين على الوحدة، للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا، وكذلك أعمال الرش والتطهير الدورية داخل وخارج مبنى الوحدة.









وفى نفس السياق أجرى محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود ويرافقه النقيب رجب الشرقاوي رئيس وحدة المرور بتفقد إجراءات إنهاء تراخيص السيارات والمواطنين ومتابعة استئناف العمل بإدارة مرور ايتاي البارود وتابع إستقبال المواطنين الراغبين فى ترخيص مركباتهم لأول مرة .









وشهدت وحدات التراخيص بإدارة مرور ايتاي البارود إلتزام المواطنين بارتداء "الكمامات" أثناء ترددهم على الوحدة حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل وحدة المرور.









ويهيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بالمواطنين أن يكون المتردد علي إدارة المرور من الراغبين في ترخيص مركبات لأول مرة مع ارتداء الكمامات أثناء ترددهم علي وحدة المرور حرصا علي صحتهم و سلامتهم وسلامة العاملين بداخل وحدة المرور.