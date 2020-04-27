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أخبار العالم

ظريف لـ بومبيو: كفوا عن أحلامكم المريضة .. عقوباتكم عرضت حياتنا للخطر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:00 م
قسم الخارجي
رد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، على التقارير التي ذكرت أن "الولايات المتحدة تريد العودة إلى الاتفاق النووي بغرض تمديد الحظر على إيران".


وقال الوزير الايراني اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجها حديثه للمسئولين الأمريكيين: "قبل عامين أعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ورئيسه، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، على أمل أن تؤدي حملة الضغوط القصوى إيران إلى نتيجة، ولكن بعد الفشل الذريع لهذه السياسة، فإن بومبيو يريد مرة أخرى العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة".


وأضاف ظريف قائلا: "كفوا عن أحلامكم المريضة، فالشعب الايراني يقرر مصيره دائما".


وقال وزير الخارجية الإيراني إن منظمة الصحة العالمية بذلت مجهودا كبيرا لدعم إيران في مواجهة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 89 ألف شخص حول العالم، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة علينا".


وتابع: "العقوبات المفروضة ضدنا تعرض حياة المصابين الإيرانيين للخطر".
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