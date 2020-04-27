AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

وفاة الكاتب السويدي الأشهر بير أولوف إنكويست صاحب رواية "زيارة الطبيب الملكي"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:01 م
صدى البلد
Advertisements
توفي بير أولوف إنكويست، أحد أشهر الكتاب في السويد، عن عمر يناهز 85 عاما، حسبما قالت عائلته لوسائل الإعلام المحلية.

وذكرت صحيفتا "داجينز نيهتر" و"أفتنبلادت" السويديتان أنه توفي أثناء نومه بعد فترة مرض طويلة.

واشتهر إنكويسن برواية "زيارة الطبيب الملكي" التاريخية التي تركز على بلاط الملك المجنون كريستيان السابع ملك الدنمارك في القرن الثامن عشر والطبيب الألماني الذي حضر إليه.

وكان الكتاب الذي تم نشره في عام 1999 قد لاقى إشادة نقدية وأصبح من أكثر الكتب مبيعا على مستوى العالم. وفاز الكتاب بـ"جائزة أغسطس" الأدبية السويدية، وكذلك جائزة الكتاب الألماني للخيال الدولي.

ولد إنكويست في 23 سبتمبر 1934، في قرية بشمال السويد. وكان غالبا ما يأخذ الأحداث والشخصيات التاريخية كنقطة انطلاق لأعماله.
وفاز لاحقا بجائزة "أغسطس" مرة أخرى عن سيرته الذاتية، حيث وصف فيها صراعه مع إدمان الكحول، من بين أمور أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كنيسة ريدارهولم الملكية السويدية تقرع أجراسها تأبينا لـ حسني مبارك

ترشيحاتنا

على طريقة الأهلي .. ناد مغربي يجهز لشكوي الزمالك أمام الفيفا

15 نصيحة لـ حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال

الغيور و المنفسن.. جمال شعبان يكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا

من 150 إلى 375 جنيها شهريا.. صرف حافز إضافي لموظفي الدولة أول يوليو المقبل

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب أمينة خليل

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و20 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار

بعد تسمم الآلاف في إيران .. 17 كارثة صحية يسببها شرب الكحول الإيثيلي

أول من ابتدعوا الزينة .. الفاطميون دفعتهم السياسة للمبالغة فى احتفالات شهر رمضان