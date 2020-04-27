وفاة الكاتب السويدي الأشهر بير أولوف إنكويست صاحب رواية "زيارة الطبيب الملكي"

توفي بير أولوف إنكويست، أحد أشهر الكتاب في السويد، عن عمر يناهز 85 عاما، حسبما قالت عائلته لوسائل الإعلام المحلية.





وذكرت صحيفتا "داجينز نيهتر" و"أفتنبلادت" السويديتان أنه توفي أثناء نومه بعد فترة مرض طويلة.





واشتهر إنكويسن برواية "زيارة الطبيب الملكي" التاريخية التي تركز على بلاط الملك المجنون كريستيان السابع ملك الدنمارك في القرن الثامن عشر والطبيب الألماني الذي حضر إليه.





وكان الكتاب الذي تم نشره في عام 1999 قد لاقى إشادة نقدية وأصبح من أكثر الكتب مبيعا على مستوى العالم. وفاز الكتاب بـ"جائزة أغسطس" الأدبية السويدية، وكذلك جائزة الكتاب الألماني للخيال الدولي.





ولد إنكويست في 23 سبتمبر 1934، في قرية بشمال السويد. وكان غالبا ما يأخذ الأحداث والشخصيات التاريخية كنقطة انطلاق لأعماله.

وفاز لاحقا بجائزة "أغسطس" مرة أخرى عن سيرته الذاتية، حيث وصف فيها صراعه مع إدمان الكحول، من بين أمور أخرى.