غدًا.. أمسية شعرية لصالون القاهرة الثقافي أون لاين

ينظم صالون القاهرة الثقافي الدولي أمسية شعرية، أون لاين، غدا الثلاثاء ٢٨ أبريل فى التاسعة مساء.

يشارك فيها نخبة من الشعراء العرب هم محمد حسنى إبراهيم من مصر، إيمان زياد من فلسطين، هاشم الجحدلى من السعودية، عبير سليمان من سوريا، اڤياء الأزدى من العراق، ويدير الأمسية الشاعر والكاتب الصحفي محمد حميدة، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة وبإشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج علي.

يأتي ذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيريك"، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

أطلقت الوزارة من خلال تلك المبادراة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، التي لاقت إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.