لماذا السفن الحل الأنسب لعودة المصريين العالقين بدول الخليج؟.. البرلمان يجيب

طالب النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن تخصيص سفن لنقل المصريين العالقين بدول الخليج سواء في الكويت أو الإمارات أو السعودية، مؤكدا أنه تقدم بالمقترح للحفاظ على كرامة وصحة المواطن في الخارج، خاصة بعد أكاذيب الإخوان وتحريضهم ضد الدولة باستغلال هذا الملف "بيقولوا وزيرة الهجرة في المالديف وسايبة المصريين في الخارج".









وأوضح "شرشر"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المقترح سيحل أزمة آلاف العالقين بدول الخليج، كما أنه لن يكلفهم الكثير من الأموال التي يتم إنفاقها على تذاكر الطيران والحجر الصحي، نظرا لانخفاض ثمن تذكرة السفينة أو العبّارة مقارنة بالطائرة، كما أنهم سيقضون فترة الحجر على متن السفينة بدون أي تكلفة إضافية للحجر في الفنادق، فضلًا عن قدرة بعض السفن على نقل على عدد كبير من الركاب عددهم 3500 راكب.









وأضاف النائب، أنه سيتم توفير أطقم طبية على متن السفن، التي ستنقل المصريين العالقين إلى ميناء سفاجا ومنه يتم توزيعهم على محافظاتهم، على أن يكون ركوب الصعود للسفينة مشروطا بعمل تحليل PCR للتأكد من خلو الراكب من فيروس كورونا المستجد.









وأشار إلى أنه في حالة وجود اشتباه لأحد الركاب؛ سيتم عزله في أماكن العزل الموجودة في المحافظات لحين الكشف عليه والتأكد من سلامته، معربا عن ثقته في الحكومة والقيادة السياسية الحالية، التي لن تترك المصريين عالقين في الخارج وستتخذ ما يلزم لإنقاذهم.