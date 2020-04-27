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محافظات

توريد 2770 طن قمح للصوامع والشون في قنا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:31 م
توريد قمح
توريد قمح
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يوسف رجب

واصلت شون و صوامع قنا، استقبال كميات القمح الموردة للمزارعين، والتجار، حيث استقبلت اليوم ٢٧٧٠ طن و ٨٩٩ كيلو جرام.


قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن إجمالي ما توريده حتى الآن للشون والصوامع، بلغ 30621 طن و555 كيلوجرام من القمح.


وأشار محافظ قنا، إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 آلاف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و 590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألفا و 590 طنا.


وأكد الداودي، أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنة تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه درجة النقاوة 23.5   قيراط  و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.


وأوضح محافظ قنا، بأنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط، مؤكدًا علي متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد  إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

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