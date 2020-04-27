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رياضة

بالأسماء.. 22 ناديا حصلوا على شيكات دعم اتحاد الكرة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:12 م
وليد العطار وعمرو
وليد العطار وعمرو الجنايني
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يسرى غازى
شهد مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة اليوم الاثنين حصول 22 ناديا من أندية الجمعية العمومية على شيكات الدعم المالى المقررة للأندية من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية بقيمة 50 ألف جنيه لكل ناد.


جاءت قائمة الأندية الـ 22 على النحو التالي: تليفونات بنى سويف وبنى سويف والواسطى والمنيا وبنى مزار وناصر الفكرية وديروط والوليدية والبدارى وأبو تيج ومنفلوط وشبان أسيوط والقوصية وأسمنت أسيوط وبترول أسيوط وغارب وأسوان والتحرير والهلال ووادى النيل وجمهورية دراو وكيما أسوان.


كان مسئولو اتحاد كرة القدم استقروا على عدد من المواعيد لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز، والتى توقفت فى الوقت الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.


وعلم "صدى البلد" أن اتحاد الكرة يرفض فكرة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري رغم تفشي كورونا وينتظر اتحاد كرة القدم الضوء الأخضر من الجهات المسؤولية عن محاربة كورونا فى مصر والسيطرة عليه من أجل عودة استكمال النشاط الكروي كما هو دون أى تغيير.


وحدد اتحاد الكرة أواخر شهر يونيو المقبل كموعد مقترح لاستكمال النشاط، أملا فى السيطرة على الكورونا وعودة الحياة الرياضية لطبيعتها من جديد كما اقترح مسئولو الجبلاية 15 يوليو فى حال استمرار الكورونا خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد أيضا أول أغسطس المقبل كحد أقصي لاستكمال المسابقة.

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