AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم بلع الريق والبلغم أثناء الصيام.. الفتوى الإلكترونية بالأزهر يجيب

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:29 م
حكم بلع الريق والبلغم
حكم بلع الريق والبلغم أثناء الصيام
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أرسل شخص سؤال الى صفحة صدى البلد الرسمية عبر فيسبوك يقول فيه : " هل بلع البلغم او الريق يبطل الصوم " ؟ . 

رد الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: " يجوز ولا يبطل صومك وإن كان من الأفضل التخلص منه إذا تيسر ذلك . 

اقرأ ايضا : 
كيف تكون من الفائزين في رمضان

أرسل شخص سؤال إلى صفحة موقع "صدى البلد" الإخباري عبر فيسبوك يقول فيه: " كيف أكون من الفائزين في شهر رمضان " ؟ . 

رد الشيخ السيد محمد السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف قائلا: حتى تكون من الفائزين يجب أن يكون صيامك إيمانا واحتسابا لله عز وجل ، وعليك أيضا ان تقوم رمضان صلاة وصورم وزكاة لوجه الله تعالى وعليك أيضا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا .

وأضاف عضو مركز الأزهر خلال البث المباشر عبر صفحة صدى البلد الرسمية من مركز الأزهر للفتوى الالكترونية ان لله في كل ليلة من ليالي رمضان 600 الف عتيق من النار فلنتسابق جميعا لنكون منهم ، ولانركن الى ان ياتي العشر الاواخر من رمضان ونسارع الى التوبة والمغفرة فعلينا ان نجد ونجتهد من بداية شهر رمضان حتى نكون من الفائزين .

واوضح السيد عرفة ان النبي كان يكثر من العبادات والطاعات في رمضان ليس بالصوم والصلاة والزكاة وقراءة القرآن فقط ولكن كان يكثر من صلة الرحم ومساعدة المحتاجين والفقراء والمساكين لافتا الى ان النبي امرنا بإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم صيام التطوع يوم الجمعة منفردا .. الافتاء تجيب

صدى البلد يقدم خدمة البث المباشر لاستقبال الفتاوى أسبوعيا في رمضان

حكم إفطار الحامل في رمضان.. الأزهر للفتوى يجيب

خدمة للقراء.. غدا بث مباشر من مركز الأزهر للفتوى للرد على أسئلتكم

هل بلع البلغم يفطر؟.. الإفتاء: في حالة واحدة

خدمة للقراء.. بث مباشر من مركز الأزهر للفتوى للرد على أسئلتكم.. بعد قليل

ترشيحاتنا

جددي سفرتك في رمضان.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش

في ذكرى ميلاد سناء جميل .. اسمها الحقيقي وسر دفنها بعد 4 أيام

هيمشي من منصبه.. نجم الزمالك يكشف تفاصيل حلقة رامز مجنون رسمي الممنوعة من العرض

الجيش الروسي يجري عمليات تطهير في 3 مدن بـ لومباردي

بعد إقرار البرلمان للقانون .. زيادة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أول يوليو

شمس الكويتية تكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمى وتفضح ضحاياه | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج حب الشباب .. 5 طرق تقضي عليه في شهر

رولزرويس تطرح جوست 2021 rolls royce ghost بالتعاون مع bmw.. صور

نتائج فحوصاتها إيجابية بدون أعراض.. حالة محيرة لعارضة أزياء مصابة بـ كورونا