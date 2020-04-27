حكم بلع الريق والبلغم أثناء الصيام.. الفتوى الإلكترونية بالأزهر يجيب

رد الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: " يجوز ولا يبطل صومك وإن كان من الأفضل التخلص منه إذا تيسر ذلك .

اقرأ ايضا :

أرسل شخص سؤال إلى صفحة موقع "صدى البلد" الإخباري عبر فيسبوك يقول فيه: " كيف أكون من الفائزين في شهر رمضان " ؟ .





رد الشيخ السيد محمد السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف قائلا: حتى تكون من الفائزين يجب أن يكون صيامك إيمانا واحتسابا لله عز وجل ، وعليك أيضا ان تقوم رمضان صلاة وصورم وزكاة لوجه الله تعالى وعليك أيضا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا .





وأضاف عضو مركز الأزهر خلال البث المباشر عبر صفحة صدى البلد الرسمية من مركز الأزهر للفتوى الالكترونية ان لله في كل ليلة من ليالي رمضان 600 الف عتيق من النار فلنتسابق جميعا لنكون منهم ، ولانركن الى ان ياتي العشر الاواخر من رمضان ونسارع الى التوبة والمغفرة فعلينا ان نجد ونجتهد من بداية شهر رمضان حتى نكون من الفائزين .



