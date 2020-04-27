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ثقافة

اكتشف روائع الفن الإسلامي في رمضان أون لاين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
اكتشف روائع الفن الإسلامي خلال شهر رمضان الكريم عبر الصفحات الرسمية لوزارة السياحة والآثار على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك، وانستجرام ، وتويتر، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة أواخر شهر مارس الماضي لإتاحة العديد من الزيارات الافتراضية و الجولات الإرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية.

وسوف تبدأ الوزارة اليوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً في إطلاق أولى هذه الجولات الإرشادية والزيارات الافتراضية في الشهر الكريم، وسوف تكون عن باب أثري معروض بمتحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق.

جدير بالذكر أن الوزارة سوف تطلق خلال شهر رمضان هذه الزيارات والجولات يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً لزيارة أو شرح قطعة أثرية تعود للعصر الإسلامي بالمتاحف في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.
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