اكتشف روائع الفن الإسلامي في رمضان أون لاين

اكتشف روائع الفن الإسلامي خلال شهر رمضان الكريم عبر الصفحات الرسمية لوزارة السياحة والآثار على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك، وانستجرام ، وتويتر، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة أواخر شهر مارس الماضي لإتاحة العديد من الزيارات الافتراضية و الجولات الإرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية.





وسوف تبدأ الوزارة اليوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً في إطلاق أولى هذه الجولات الإرشادية والزيارات الافتراضية في الشهر الكريم، وسوف تكون عن باب أثري معروض بمتحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق.



