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اقتصاد

رئيس الوزراء يتفقد أعمال المقاولون العرب لتطوير ميدان التحرير.. صور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:31 م
جانب من زيارة رئيس
جانب من زيارة رئيس الوزراء لأعمال المقاولون العرب بالميدان
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آمنة عبدالعظيم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعمال التطوير بميدان التحرير برفقة وزراء والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب والمهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك في إطار جولات تفقد مواقع العمل للمشروعات القومية وللاطمئنان على تطبيق الإجراءات الإحترازية على العاملين بالمواقع.


وأوضح المهندس محسن صلاح أنه تم وضع مخطط لأعمال تطوير ميدان التحرير، وتقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق (صينية الميدان - عمر مكرم - المتحف المصري - المجمع - وزارة الخارجية القديمة - جراج التحرير)، بمساحة تصل إلى 45 ألف متر مسطح.


وأشار إلى أنه تم إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودًا في وسط الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلي منسوب محطة مترو أنفاق السادات، وذلك بهدف إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة التي يصل طولها إلى 19 مترًا، ووزنها إلى 100 طن، وقام المجلس الأعلى للأثار بترميمها، وتم تركيبها بالفعل.


وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن أعمال التطوير تضمنت أيضًا إقامة 4 قواعد لتماثيل فرعونية تحيط بالمسلة، بحيث تكون مواجهة للقادم من المحاور الرئيسية إلى ميدان التحرير بالإضافة إلى عمل نافورة مياه وكذلك ما يتعلق بأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام.


وأشار إلى أن مشروع التطوير شمل تنفيذ 10 كمرات بطول 16مترًا وإرتفاع يتراوح من 2.3 متر الى 3.6 متر، كما تم عمل مشايات بطول 21 ألف متر طولي، مكونة من بلاطات خرسانية ممشطة وعلى جانبيها زراعة ونخيل وعمل أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية، و تركيب انترلوك للأرصفة وأعمال دهانات الأسوار وأعمدة الإنارة وإشارات المرور، فضلًا عن عمل نظام إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون، وتركيب أجهزة إضاءة بها لإضفاء شكل جمالي ينسجم مع الطابع الفرعوني وأعمال التطوير بالميدان.

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