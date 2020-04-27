AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وصفتهم بالكيانات الـ غير قانونية .. نقابة الصيادلة تطالب بوقف اعلان عز الدين و 19011

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:20 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

قدمت النقابه الفرعيه لصيادله القاهره، بلاغ للمجلس الأعلى للاعلام، و حماية المستهلك، ضد صيدليات عز الدين و 19011.

وقالت النقابة فى بيان لها أن  قناة mbc مصر وبعض القنوات الفضائية الأخرى قامت بنشر إعلان لكل من صیدلیتی عزالدين و ۱۹۰۱۱ وهو ما يخالف صحيح القانون..

وأشار البيان إلى أن هذه الكيانات (عزالدين و ۱۹۰۱۱ ) هي كيانات غير قانونية أصلا فهى تضرب بالقوانين وآداب مهنة الصيدلة بعرض الحائط مما سول للبعض أن يطالبوا  عبر وسائل الإعلام  إقتراح إطلاق ترخيص الصيدليات لكل من يريد من غير الصيادلة بما في ذلك تشجيع لبعض الجهلة والمنتفعين وضعاف النفوس كما لو كان لا وجود لقانون الصيدلة ولا قانون لنقابة الصيادلة. بما يحمل ذلك في طياته إستفزاز المشاعر القاعدة العريضة من الصيادلة بتلك الممارسات القانونية و المهنية.

وطالب البيان  بإتخاذ الإجراءات القانونية نحو هذين الإعلانين ووقف عرضهما فورا لمخالفتهما الصريحة القانون وآداب مهنة الصيدلة في سلعة حيوية كالدواء وهي تعد من الجانب الأخلاقي والإنساني خدمة أكثر من كونها سلعة.

وشدد البيان على ضرورة الحصول على موافقة النقابة قبل عرض أي مادة تتعلق بسوق الدواء علي كل وسائل الاعلان سواء المسموعة أو المرئية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. الحكم فى استشكال صاحب صيدليات العزبي على إسقاط عضويته من الصيادلة

رفض استشكال صاحب صيدليات العزبي على إسقاط عضويته ومنعه من ممارسة المهنة

ترشيحاتنا

ليلي أحمد زاهر لوالدها: كل سنة وأنت ممثلي المفضل

الداخلية: ضبط 654 قضية تموينية وغلق 125 محلا ومطعما خلال 24 ساعة

بالأسماء.. 14 لاعبا تحت مفرمة الرحيل عن الأهلي والزمالك فى الصيف

بينهم 26 مصريا.. الكويت تسجل 213 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ فيروس كورونا

بعد مقلب رامز في ياسمين صبري.. أول ظهور لـ أبو هشيمة

صدمة جديدة.. علامات تظهر في طفلك تشير إلى إصابته بكورونا ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول من ابتدعوا الزينة .. الفاطميون دفعتهم السياسة للمبالغة فى احتفالات شهر رمضان

ابدأ بالشوربة ولا تأكل الوجبة كاملة.. أفضل طريقة لتناول الإفطار في رمضان

15 نصيحة لـ حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال