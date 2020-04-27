وصفتهم بالكيانات الـ غير قانونية .. نقابة الصيادلة تطالب بوقف اعلان عز الدين و 19011

قدمت النقابه الفرعيه لصيادله القاهره، بلاغ للمجلس الأعلى للاعلام، و حماية المستهلك، ضد صيدليات عز الدين و 19011.

وقالت النقابة فى بيان لها أن قناة mbc مصر وبعض القنوات الفضائية الأخرى قامت بنشر إعلان لكل من صیدلیتی عزالدين و ۱۹۰۱۱ وهو ما يخالف صحيح القانون..





وأشار البيان إلى أن هذه الكيانات (عزالدين و ۱۹۰۱۱ ) هي كيانات غير قانونية أصلا فهى تضرب بالقوانين وآداب مهنة الصيدلة بعرض الحائط مما سول للبعض أن يطالبوا عبر وسائل الإعلام إقتراح إطلاق ترخيص الصيدليات لكل من يريد من غير الصيادلة بما في ذلك تشجيع لبعض الجهلة والمنتفعين وضعاف النفوس كما لو كان لا وجود لقانون الصيدلة ولا قانون لنقابة الصيادلة. بما يحمل ذلك في طياته إستفزاز المشاعر القاعدة العريضة من الصيادلة بتلك الممارسات القانونية و المهنية.





وطالب البيان بإتخاذ الإجراءات القانونية نحو هذين الإعلانين ووقف عرضهما فورا لمخالفتهما الصريحة القانون وآداب مهنة الصيدلة في سلعة حيوية كالدواء وهي تعد من الجانب الأخلاقي والإنساني خدمة أكثر من كونها سلعة.





وشدد البيان على ضرورة الحصول على موافقة النقابة قبل عرض أي مادة تتعلق بسوق الدواء علي كل وسائل الاعلان سواء المسموعة أو المرئية.



