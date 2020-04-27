للمرة الأولى منذ ٦ أشهر.. شاهد لحظة خروج أطفال إسبانيا من المنازل

خرج الأطفال في إسبانيا من منازلهم للمرة الأولى بعد اضطرارهم إلى ملازمتها لستة أسابيع، وذلك بفضل تخفيف إجراءات الحجر الأشد في أوروبا .



وبعد هذه الأسابيع، بدأ بعضهم صباحًا الخروج إلى الشوارع الخالية، وكانوا برفقة أحد الوالدين ويستخدمون دراجات صغيرة أو دراجات ثلاثية العجلات لمن هم أصغر سنًا أو حتى عربات أطفال.



ويسمح لمن هم دون الـ14 عامًا حاليًا بالخروج لساعة واحدة يوميًا، بين التاسعة صباحًا والتاسعة مساء، ولكن ضمن دائرة لا تتعدى المنزل بكيلومتر واحد، وبرفقة أحد الوالدين. ولن يكون بمقدور المرافق الخروج مع أكثر من ثلاثة أطفال.



كانت إسبانيا، الدولة الأكثر تضررًا بتفشي فيروس كورونا خلف الولايات المتحدة وإيطاليا وسجّلت نحو 23 ألف وفاة، منعت خروج الأطفال منذ فرض الإغلاق العام منتصف مارس، خلافًا لبقية الدول الأوروبية.



ولقي هذا الإجراء انتقادات واسعة في البلاد، فيما شدد العديد من الخبراء على مخاطره المحتملة على صحة الأطفال الجسدية والنفسية.

