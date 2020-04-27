مشروب رمضاني .. طريقة عمل مشروب الدوم المفيد

يعتبر عصير الدوم من أفضل المشروبات الطبيعية المفيدة للصحة والتى تساعد كثيرًا فى ضبط ضغط الدم، ويساعد على خفض نسبة الكوليسترول فى الدم بالاضافة أنه مشروب رمضاني.
مقادير مشروب الدوم
1/4 كيلو جرام دوم مجروش
1كوب كبير سكر
2 لتر من الماء
طريقة عمل مشروب الدوم :
- فى إناء على نار هادئة ضعى الدوم والسكر وقلبى المكونات باستمرار حتى يذوب السكر.
- استمرى فى التقليب حتى يذوب السكر دون أن يتغير لونه.
- عندما يذوب السكر أضيفى الماء واتركى الخليط على النار حتى الغليان .
- بعد الغليان ارفعى الخليط وحتى لا يمرر من على النار ليبرد .
- ضعى المشروب فى الثلاجة حتى يبرد ثم صبيه وقدميه مثلجا .
مقادير مشروب الدوم
1/4 كيلو جرام دوم مجروش
1كوب كبير سكر
2 لتر من الماء
طريقة عمل مشروب الدوم :
- فى إناء على نار هادئة ضعى الدوم والسكر وقلبى المكونات باستمرار حتى يذوب السكر.
- استمرى فى التقليب حتى يذوب السكر دون أن يتغير لونه.
- عندما يذوب السكر أضيفى الماء واتركى الخليط على النار حتى الغليان .
- بعد الغليان ارفعى الخليط وحتى لا يمرر من على النار ليبرد .
- ضعى المشروب فى الثلاجة حتى يبرد ثم صبيه وقدميه مثلجا .