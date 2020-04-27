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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. حقائق جديدة عن كورونا.. مخاطر شرب الكحول الإيثيلي.. وأضرار النوم بعد الإفطار

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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رشا عوني
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


في واقعة غريبة اليوم، أعلنت وزارة الصحة في إيران 5 آلاف حالة تسمم ووفاة 500 آخرين بعد أن تناولوا كحول الميثانول ظنًا منهم أنه قد يقتل فيروس كورونا بداخل الجسم . 

مخاطر شرب الكحول عديدة تصل للوفاة ، وبشكل عام فالكحول في الأساس غير مصنوع للشرب، بل له استخدامات اخرى مختلفة، فهو مادة تطهي وتعقيم أولًا، أما نسبة الكحول التي تضاف إلى بعض المشروبات الأخرى فهي أيضًا لها مخاطر صحية . 

كشف موقع healthline  عن مخاطر تناول كحول الإيثلي - الإيثانول، ومنها : 

1- التسمم الفوري
2- بطء عمل الوظائف الحيوية بالجسم
3- فقدان الوعي
4- التقيؤ المستمر
5- يبطئ عمل الخلايا العصبية بالمخ
6- يدمر الكبد 
7- بطء عمل الجهاز التنفسي وبدء الشعور بضيق التنفس
8- صعوبة وصول الأكسجين للدماغ
9- الدخول في غيبوبة
10- عدم انتظام ضربات القلب
11- ارتفاع ضغط الدم
12- يسبب السكتة الدماغية
13- يسبب تليف الكبد
14- التهاب البنكرياس
15- يسبب أنواع مختلفة من السرطان مثل المعدة و الفم 
16- يدمر جهاز المناعة 
17- يبطئ قدرة الجسم على التخلص من العدوى والفيروسات . 

كما أكد الدكتور خالد أبو النجا أخصائي التغذية العلاجية، أن المتعافي من فيروس كورونا لا يصاب بالفيروس مرة أخرى لأن الجسم يكوب مضادات لهذا النوع من الفيروس فلا يعود له مرة أخرى . 

وأوضح أبو النجا في تصريحات لـ صدى البلد أن فيروس كورونا حجمه كبير ولا يطير ولا ينتقل عبر الهواء كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي . 

كما كشف الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، حقيقة تأثير الصوم على مناعة الجسم من عدمه، مشيرا إلى أن الجهاز المناعي إذا كان قويا، فإن الصيام لن يزيده قوة أو يضعفه، ولكن كلما كانت الخلايا عطشة فإن أداءها يقل.

وأكد الدكتور أيمن سالم، ضرورة تناول غذاء صحي لتحسين أداء الجهاز المناعي للجسم، فضلا عن أخذ قسط كاف من الراحة، وعدم التوتر والقلق، مشددا على أن الصيام لا يحدث أي اختلال مناعي، موضحا أن الصيام لا يؤثر على الصحة العامة للإنسان، إلا إذا كان هناك مرض فيجب مراجعة الطبيب المعالج.

مخاطر النوم بعد الإفطار .. والوقت المناسب له
وكشفت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، عن مخاطر النوم بعد الافطار مباشرة، حيث يسهم في زيادة الوزن ومشاكل صحية في المعدة.
وتابعت خلال تصريح خاص لصدى البلد  أن الأشخاص في رمضان يميلون إلى النوم بعد تناول وجبة الإفطار الدسمة مما يساهم في زيادة بالوزن نتيجة لانخفاض سرعة حرق الطعام خلال النوم و عدم ممارسة الرياضة والنوم مباشرة بعد الطعام يسبب ارتجاع المري.
وأردفت استشاري التغذية العلاجية أن الوقت المثالي للنوم بعد وجبة الافطار بحوالي 3 ساعات حتى لا يحدث مشاكل صحية، ونصحت بضرورة ممارسة بعض التمارين الرياضية في المنزل. 
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