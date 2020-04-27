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اقتصاد

22.65 مليون جنيه خسائر العربية المتحدة للشحن والتفريغ خلال 9 أشهر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:31 م
الشحن و التفريغ
الشحن و التفريغ
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علياء فوزى
كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، التابعة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن أول أنه خلال 9 أشهر من العام المالي الجاري ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 19.7 بالمائة على أساس سنوي، متأثرة بتراجع إيراداتها.

وأظهرت نتائج الأعمال الشركة صافي خسائر بلغ 22.65 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 18.92 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتسجل 8.35 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 10.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 17.97 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 14.62 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة هامشيًا خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 6.57 مليون جنيه، مقابل 8.317 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
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