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منوعات

علماء يطورون مادة ترش للتعقيم و يدوم أثرها 3 أشهر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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مريم صليب
أكدت منظمة الصحة العالمية منذ بداية تفاقم أزمة فيروس كورونا على ضرورة تعقيم الأجسام و الملابس واليدين والحفاظ على النظافة الشخصية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا. 

وفقا لما ورد في وكالة " رويترز" أن العلماء و الباحثون في هونج كونج قاموا بتطوير مادة جديدة أطلقوا عليها اسم " ماب 10" ، وهي مادة فعالة للغاية لتعقيم الأجسام الصلبة تدوم آثارها حتى 90 يوما. 

وأثبتت التجارب التي قام بها العلماء ان تلك المادة يمكن من خلالها تعقيم الأسطح الصلبة كالأبواب و المصاعد و حتى الملابس فهي مختلفة عن المنظفات و المعقمات و المبيضات التي توجد في الأسواق. 

وأشارت الأبحاث الى أن تلك المادة غير سامة ويمكن استخدامها  بشكل آمن بعكس مواد آخرى نستخدمها لكنها شديدة الخطورة على العين و الجهاز التنفسي و نتيجة خلطها بمركبات أخرى تكون خطيرة للغاية. 

جدير بالذكر أن تلك المادة خضعت لاختبارات من الحكومة وكانت النتائج مبشرة للغاية ، وفي خلال أيام سيتم توزيعها على الأسواق بتكلفة متوسطة . 
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