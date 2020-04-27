علماء يطورون مادة ترش للتعقيم و يدوم أثرها 3 أشهر





وفقا لما ورد في وكالة " رويترز" أن العلماء و الباحثون في هونج كونج قاموا بتطوير مادة جديدة أطلقوا عليها اسم " ماب 10" ، وهي مادة فعالة للغاية لتعقيم الأجسام الصلبة تدوم آثارها حتى 90 يوما.





وأثبتت التجارب التي قام بها العلماء ان تلك المادة يمكن من خلالها تعقيم الأسطح الصلبة كالأبواب و المصاعد و حتى الملابس فهي مختلفة عن المنظفات و المعقمات و المبيضات التي توجد في الأسواق.





وأشارت الأبحاث الى أن تلك المادة غير سامة ويمكن استخدامها بشكل آمن بعكس مواد آخرى نستخدمها لكنها شديدة الخطورة على العين و الجهاز التنفسي و نتيجة خلطها بمركبات أخرى تكون خطيرة للغاية.





جدير بالذكر أن تلك المادة خضعت لاختبارات من الحكومة وكانت النتائج مبشرة للغاية ، وفي خلال أيام سيتم توزيعها على الأسواق بتكلفة متوسطة .

أكدت منظمة الصحة العالمية منذ بداية تفاقم أزمة فيروس كورونا على ضرورة تعقيم الأجسام و الملابس واليدين والحفاظ على النظافة الشخصية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.