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محافظات

محافظ الغربية يرفع قرار الإيقاف عن العمل لطبيب بمستشفى عام

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:23 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الجيش الأبيض هو خط الدفاع الأول فى مواجهة "كورونا"، مؤكدا اعتزازه وتقديره الشديدين بدور الأطباء وهيئات التمريض بمختلف المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار الفيروس.

وقد قرر محافظ الغربية، رفع الإيقاف عن العمل الموقع علي الدكتور متولي أبو رية استشاري الجراحة العامة والمناظير بمستشفى المنشاوى  العام بطنطا ، وذلك تقديرًا للدور الفعال والجهود المبذولة من الأطقم الطبية بمستشفيات الغربية، بصفة عامة ومستشفي المنشاوي وإدارة العزل التابعة لها بالمدينة الجامعية بسبرباي، بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى شفاء العديد من الحالات الإيجابية وتحول عدد كبير منها الي سلبية.

أوضح المحافظ، أن نتائج التحقيق قد أثبتت مخالفة الدكتور متولي أبو رية، للإجراءات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة لمنع ومكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

مما استوجب إعطاء الفرصة لقيادة جديدة لإدارة المستشفى لتحقيق أداء أفضل والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتطويرها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
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