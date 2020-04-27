مرقة دجاج ولبن ونسكافيه .. تعرف على أهم منتجات نستلة المتوقف إنتاجها





وأغلقت الشركة مصنعها الخاص بإنتاج المنتجات الجافة ،يوم الخميس الماضي، بعد إصابة عدد من العاملين به بالمرض خوفا من تفشي العدوى المرضية بين باقي العاملين والإداريين.





وينتج المصنع بعض المشروبات والمنتجات الجافة على رأسها منتج نسكافيه الذي تشتهر به الشركة، ولبن سيريلاك للأطفال ولبن نيدو المجفف وكذا مكعبات ماجى لمرقة الدجاج.





ويعد مصنع شركة نستلة الثالث ضمن المصانع المنتجة للمواد الغذائية الذي يغلق بسبب كورونا بعد إغلاق مصنع بل ايجيبت لمنتجات الجبن "لافاش كيرى" بالعاشر من رمضان قبل نحو أسبوع، وخلال نفس الأسبوع أغلق مصنع ايجيبت فودز بقويسنا.





وتشهد مصر تزايد حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد، بالرغم من الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة والأفراد ومن أهمها التباعد الاجتماعى وحظر التجوال وغلق الأماكن العامة والكافيهات، إلا أن هناك توقعات بانخفاض عدد الحالات المصابة الفترة المقبلة مع دخول فصل الصيف.

أوقفت شركة نستلة مصر أحد مصانعها بمدينة السادس من أكتوبر عن العمل بعد ظهور حالات إيجابية للإصابة بفيروس "كوفيد 19" المعروف بكورونا قبل 4 أيام.