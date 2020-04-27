رامز مجنون رسمي.. تحرك برلماني لوقف البرنامج وتغريمه مليون جنيه

طالب النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بوقف برنامج "رامز مجنون رسمي" وتغريمه طبقا لقواعد المجلس الأعلى للإعلام من 500 ألف إلى مليون جنيه، نظرا لما يقدمه البرنامج من ألفاظ نابية تتنافى مع الذوق العام ومنها ما قاله للفنانة غادة عادل في أولى حلقاته "انتي يا بت" وغيرها من الألفاظ والإيحاءات الخادشة للحياء.





وأكد شرشر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البرنامج يؤثر أيضا على سلوك الأطفال نظرا لما يحتويه من مشاهد عنف وتعذيب وسادية، تحرض الأطفال على هذه الأفعال، محذرا من التهاون مع محتوى البرنامج واستمرار عرضه، وذلك لكونه واسع الانتشار ويحقق أعلى نسب مشاهدة وتعرض، الأمر الذي يجعله أكثر تأثيرا في سلوك الأطفال والشباب.





كما حذر النائب، قناة "Mbc" من استمرار عرض البرنامج، حتى لا تفقد مصداقيتها واحترامها لدى المشاهد العربي، لافتا إلى أن البرنامج ليس جديدا على رامز جلال، الذي اعتاد عمل هذه المقالب كل رمضان، لكن هذه المرة أشد وأسوأ.



