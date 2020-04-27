شاهد.. أكبر الأبواب المزينة بالفضة في العالم من داخل متحف الفن الإسلامي

أطلقت وزارة السياحة والآثار استمتع الفيديو التعريفي الأولى لشهر رمضان الكريم اليوم لعرض أحد أكبر الأبواب المزينة بالفضة في العالم من داخل متحف الفن الإسلامي، والذي يرجع لعصر أسرة محمد علي (القرن الثالث عشر الهجري / القرن التاسع عشر الميلادي)





أوضحت وزارة السياحة والآثار أنه يعد هذا من أهم الأبواب المصفحة الباقية من عصر أسرة محمد علي، ويحمل اسم صانعه "يهوده أصلان". وهو يعكس مدى الاندماج والإتقان الفني فى تنفيذ الزخارف بالطابع الإسلامي.





وقد تم نقله إلى متحف الفن الإسلامي من مسجد السيدة زينب، في دلالة واضحة على ما تمتع به أهل الذمة من المسيحيين واليهود من تسامح من جانب المسلمين.



