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ثقافة

شاهد.. أكبر الأبواب المزينة بالفضة في العالم من داخل متحف الفن الإسلامي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أطلقت وزارة السياحة والآثار استمتع الفيديو التعريفي الأولى لشهر رمضان الكريم اليوم لعرض أحد أكبر الأبواب المزينة بالفضة في العالم من داخل متحف الفن الإسلامي، والذي يرجع لعصر أسرة محمد علي (القرن الثالث عشر الهجري / القرن التاسع عشر الميلادي)

أوضحت وزارة السياحة والآثار أنه يعد هذا من أهم الأبواب المصفحة الباقية من عصر أسرة محمد علي، ويحمل اسم صانعه "يهوده أصلان". وهو يعكس مدى الاندماج والإتقان الفني فى تنفيذ الزخارف بالطابع الإسلامي.

وقد تم نقله إلى متحف الفن الإسلامي من مسجد السيدة زينب، في دلالة واضحة على ما تمتع به أهل الذمة من المسيحيين واليهود من تسامح من جانب المسلمين. 

ووجهت وزارة السياحة والآثار شكرا خاصا إلى جيهان نبيل مديرة المركز التعليمي بالمتحف الكبير و المرشدة السياحية دينا عزالدين لتطوعهما وشركة ميديا هاب لتنفيذ وإخراج هذا الفيديو.
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