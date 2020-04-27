تنفيذ 12 ألف شقة لمحدودى الدخل بالعاشر من رمضان

ينفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان 12 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" خلال العام الجارى.





وانتهى الجهاز من تنفيذ نحو 3500 وحدة سكنية ضمن المشروع حتى نهاية مارس ماضي، وجارى العمل بباقي الوحدات بمعدلات مرتفعة.

وأكد المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على التزام الجهاز بخطط الاسكان الاجتماعي، وتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة دون تأخير.





وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية بحي الأندلس لكي تكتمل وتعمل الخدمات فور استلام المواطن وحدته، وكذا ضرورة الالتزام باتخاذ التدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ولحماية العمال بالمواقع من الإصابة بالفيروس.