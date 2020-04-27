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التموين: 700 جنيه لـ إردب القمح وننتظر توريد 3.6 مليون طن.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:30 م
القمح
القمح
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هاني حسين
قال وائل عباس، معاون وزير التموين للاستثمار، إن موسم الحصاد لـ القمح بدأ بالفعل في 15 أبريل الماضي، وتم الاتفاق على سعر توافقي بـ 700 جنيه للإردب ويقل 15 جنيهًا عن كل درجة نقاء.


وأضاف وائل عباس، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، "طبقا لبيانات وزارة الزراعة فنحن في انتظار توريد 3.6 مليون طن قمح".


وتابع وائل عباس "تلك الكمية المتوقع توريدها طبقا للرقعة الزراعية التي تم حصرها".


وأكمل وائل عباس "تم الاستعداد بسعات تخزينية من صوامع وهناجر لاستقبال الأقماح من السوق المصثري وسوف يتم تخزينها بصورة مؤمنة".


ولفت وائل عباس إلى "السعة التخزينية تصل لـ  3.5 مليون طن إضافة إلى رصيد استراتيجي في السوق المصري يكفي لمدة 4 أشهر". 
 
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