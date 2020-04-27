عميدة حاسبات القاهرة: ننتظر رد اللجنة العليا لمتابعة قرارات الأعلى للجامعات









قالت الدكتور إيمان ثروت عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن اللجنة العليا التي شكلتها الجامعة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، اجتمعت اليوم، موضحة أنها تنتظر ردها بخصوص موقف طلاب الساعات المعتمدة، وبعض الأسئلة الخاصة بإجراء نظام المشروعات البحثية.وأضافت إيمان، في تصريح ، لـ"صدى البلد"، أن كثيرًأ من طلاب نظام الساعات المعتمدة بالكلية، يكون في الفرقة الأولى ومسجل بمادة في الفرقة الثانية، وطالب من الفرقة الرابعة ومعه مواد من الفرقة الثالثة والثانية، مؤكدة أنه يوجد حالات كثيرة مماثلة لهذا تنظر بت اللجنة فيها.وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر تشكيل لجنة عليا، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 18 أبريل 2020 بشأن نظم وإجراءات الدراسة والتقويم والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020.وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن اللجنة تتولى وضع المعايير والضوابط العامة المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس والسيد وزير التعليم العالي، على أن يترك لكل كلية الآليات الخاصة بها في ضوء طبيعتها الخاصة،وعرضها لاعتمادها من اللجنة المشكلة ورئيس الجامعة.وأشار رئيس الجامعة، إلى أن اللجنة منوط بها تلقى أية استفسارات من الكليات أو المعاهد وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الكليات في هذا الصدد، وإعداد تقارير دورية تعرض على رئيس الجامعة عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني وعمليات التقويم العادل في ضوء تلك القرارات، كما تتولى اللجنة متابعة تنفيذ صدور قرارات أخرى عن المجلس الأعلى للجامعات متعلقة بهذا الشأن.