التجديد لمجلس ادارة شركة كيما حتى أكتوبر المقبل

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام ، تجديد مدة تعيين مجلس الإدارة لمدة سنة أخرى تنتهي في 21 أكتوبر 2020.



وقالت الشركة فى بيان لها اليوم الاثنين، أن تشكيل المجلس يكون كالآتي:



عيد محمد عبد الله الحوت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



جمال إسماعيل محمد عبدالفتاح عضو مجلس إدارة للشئون الفنية



هشام أحمد حسن يوسف عضو معين غير متفرغ





حسام محمد عبدالخالق عضو مجلس إدارة للشئون المالية يمثل القابضة للصناعات الكيماوية



محمود عبدالحميد ابو الخير عضو مجلس إدارة معين غير متفرغ يمثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية



اعضاء منتخبون عدد4 اعضاء يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا لاحكام القانون المنظم





وأضافت الشركة، أنه يستمر معاملة المجلس بذات المعاملة المالية المقررة.



وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 120.85 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 177.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، أرباحًا بلغت 80.1 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2019 ، مقابل خسائر بلغت 12.46 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018-2019.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول هامشيًا إلى 65.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 66.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.



