AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التجديد لمجلس ادارة شركة كيما حتى أكتوبر المقبل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:31 م
كيما اسوان
كيما اسوان
Advertisements
علياء فوزى
أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام ، تجديد مدة تعيين مجلس الإدارة لمدة سنة أخرى تنتهي في 21 أكتوبر 2020.

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم الاثنين، أن تشكيل المجلس يكون كالآتي:

عيد محمد عبد الله الحوت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جمال إسماعيل محمد عبدالفتاح عضو مجلس إدارة للشئون الفنية

هشام أحمد حسن يوسف عضو معين غير متفرغ


حسام محمد عبدالخالق عضو مجلس إدارة للشئون المالية يمثل القابضة للصناعات الكيماوية

محمود عبدالحميد ابو الخير عضو مجلس إدارة معين غير متفرغ يمثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

اعضاء منتخبون عدد4 اعضاء يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا لاحكام القانون المنظم


وأضافت الشركة، أنه يستمر معاملة المجلس بذات المعاملة المالية المقررة.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 120.85 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 177.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، أرباحًا بلغت 80.1 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2019 ، مقابل خسائر بلغت 12.46 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018-2019.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول هامشيًا إلى 65.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 66.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعديل الموازنة..مصر للفنادق تستهدف 149 مليون جنيه أرباحا خلال 20/21

راكتا تسجل 84.3 مليون جنيه خسائر خلال 9 أشهر

انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم ..17 مايو المقبل

11 مايو القادم .. عقد الجمعية العامة العادية لشركة شينى

20 مايو.. مصر لصناعة الكيماويات تناقش اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021/2020

47 مليون جنيه تراجعا فى أرباح مصر لصناعة الكيماويات خلال 9 أشهر

ترشيحاتنا

رد قاسٍ من على جمعة على زاهي حواس بسبب سيدنا إدريس وأبو الهول: سقطة ومحاولة للعودة

اتحاد الكرة يحدد 3 مواعيد لاستكمال الدوري.. تعرف عليها

أمينة خليل الضحية الـ 4 لـ رامز مجنون رسمي

شمس الكويتية تكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمى وتفضح ضحاياه | تفاصيل

شفاء رئيسة تحرير موقع مدى مصر من فيروس كورونا

أول مرة أعملها.. طلب غريب لـ أمينة خليل من رامز جلال.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار

بعد تسمم الآلاف في إيران .. 17 كارثة صحية يسببها شرب الكحول الإيثيلي

أول من ابتدعوا الزينة .. الفاطميون دفعتهم السياسة للمبالغة فى احتفالات شهر رمضان