حصاد 16 ألف فدان قمح من إجمالي 51 ألفا و632 فدانا في القليوبية

أعلنت مديرية الزراعة بالقليوبية، حصاد 16 ألفا و100 فدان من إجمالي 51 ألفا و632 فدانا تمت زراعتها بمحصول القمح هذا العام على مستوى المحافظة.





وقالت المديرية إنه تم تشكيل حملة مكونة من المهندس عيد عبد القوى مدير عام إدارة التسويق بالمديرية والمهندس حمادة فتحي أخصائي التسويق للمرور علي صوامع توريد القمح المحلي بالمحافظة تم المرور على صومعة مسطرد التابعة لشركة مطاحن شمال القاهرة بحي شرق شبرا، ذات السعة التخزينية 20000 طن وكذلك بنكر الهدى 2، 3 التابع لشركة مطاحن شمال القاهرة لمتابعة عملية التوريد.





وأصدر المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة تعليماته لرؤساء المكاتب الزراعية بإعلام المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام منعا للتكدس أمام الصوامع والهناكر وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.





كان المهندس عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية أعلن توريد 28825 طنا و355 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد وحتى الآن.





من جانبه قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنه تم تكليف مسؤولي الصوامع بالقليوبية منذ بدء عمليات التوريد برفع الأنظمة التي تعمل بها الصوامع مثل قياس درجة الحرارة ورفع الأتربة وقياس درجة المخزون للحفاظ على الأقماح المخزنة بتلك الصوامع طوال المدة وعدم تعرضها للتلف.