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أخبار العالم

بوينج: عودة الملاحة الجوية إلى طبيعتها يحتاج إلى 3 سنوات

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:37 م
شركة بوينج
شركة بوينج
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شيماء مصطفى
قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، اليوم الاثنين، إن عودة الملاحة الجوية إلى حالتها الطبيعية سيستغرق عدة سنوات.

ووفقًا لصحيفة "سي إن بي سي" الأمريكية، قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينج ديف كالهون، إن الطلب على الرحلات الجوية لن يعود مرة واحدة لمدة عامين أو ثلاثة أعوام.

وأكد أن  يعهذاد تحدى آخر لشركته التي أصبحت تعاني بشكل أكبر بعد فيروس كورونا المستجد.

وتسعى بوينج جاهدة لخفض التكاليف لتلبية الطلب الضعيف على الرحلات الجوية.

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل ثلاثة ملايين إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات قد تجاوز 207  آلاف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الاثنين.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,012,387 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ  207,885 حالة وفاة على مستوى العالم فيما بلغ عدد المتعافين 888,073 شخصا.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا مع تسجيل 55415 وفاة من بين 987 ألف إصابة، تليها أسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

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