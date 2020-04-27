تحليل كورونا بالمعامل الخاصة.. مقترح برلماني بالسماح بإجراء التحليل لمن يرغب في الاطمئنان على صحته.. ونواب يرفضون تجنبا لإثارة الذعر والقلق بين المواطنين

- مقترح برلماني بإتاحة تحليل فيروس كورونا بالمعامل

- صحة النواب: إتاحة تحليل فيروس كورونا بالمعامل يثير الذعر والقلق

- برلماني يطالب بزيادة المعامل الخاصة بإجراء تحليل فيروس كورونا





رفض أعضاء مجلس النواب، مقترح إتاحة تحليل فيروس كورونا بالمعامل الخاصة حتى يطمئن الأهالي على صحتهم ويتمكنوا من معرفة إذا كانوا مصابين أم لا، مؤكدين -النواب- أن المقترح يثير القلق نتيجة تضارب النتائج أو التلاعب بها من قبل هذه المعامل، كما يفتح الباب أمامها لاستغلال المواطنين برفع أسعار التحاليل.





تقدم بالمقترح النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لإتاحة تحليل كورونا (PCR) بالمعامل الخاصة بدلا من اقتصاره على الوزارة فقط، على أن يتم وضع ضوابط من قبل الوزارة لمنع الاستغلال والتلاعب من قبل المعامل.





وأوضح الشيخ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحليل فيروس كورونا في مصر يقتصر على المصابين والمخالطين لهم فقط، على الرغم من وجود أفراد وأسر تريد الاطمئنان على صحتهم ومعرفة إذا كانوا مصابين أم لا، مشيرا إلى إتاحة تحليل كورونا بالمعامل يخفف الضغط عن وزارة الصحة كما يحقق رغبة المواطنين في الاطمئنان على صحتهم.





وأشار النائب إلى أن هذا الإجراء متبع في الدول الأوروبية، على أن يكون التحليل للقادرين فقط نظرا لارتفاع تكلفته كما أنه اختياريا للاطمئنان "للي معاه فلوس وعايز يطمن".





نتائج مغلوطة

ورفض النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، مقترح النائب، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى حالة من القلق والذعر بين المواطنين نتيجة تضارب النتائج أو التلاعب فيها.





وأكد شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة توحيد النتائج من خلال جهة واحدة مختصة بالتحاليل وهي وزارة الصحة فقط، على أن يتم تعميم التحاليل بالمعامل المركزية الخاصة بالوزارة وأماكن للكشف بمختلف المحافظات.





ونوه النائب، بوجود تحليل فيروس كورونا تم طرحه بمستشفيات عين شمس التخصصي مقابل مبلغ من المال، وذلك لمن يرغب في الاطمئنان والتأكد من سلامته، مؤكدا صعوبة إخضاع كافة المعامل الخاصة للرقابة من قبل وزارة الصحة، كما أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي قلق أو نتائج مغلوطة.





زيادة المعامل

في سياق متصل، طالب النائب عمرو غلاب، بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن وجود 26 معملا فقط على مستوى الجمهورية غير كاف، خاصة في ظل زيادة عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا نتيجة مخالطة من ثبت إيجابية نتائج التحاليل الخاصة بهم أو العائدين من الخارج.





وأوضح غلاب، أن زيادة عدد معامل إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا (PCR) سلاح ذو حدين، سواء في منع استغلال المواطنين من جانب بعض معامل التحاليل الخاصة، فضلا عن أن التوسع في المعامل يمنع تنقل المواطنين لمسافات كبيرة بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس.



