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محافظات

عزل 13 أسرة بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا في قرية أهوة ببني سويف

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:48 م
عزل 13 أسرة منزليا
عزل 13 أسرة منزليا
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محمد عبد الحليم
عزلت مديرية الشئون الصحية في بني سويف ٧٩ شخصًا من ١٣ أسرة منزليًا، بقرية أهوة التابعة لدائرة مركز بني سويف، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا داخل القرية.


واتخذت المديرية عددًا من الإجراءات الوقائية بداية من تطهير للمنازل والشوارع بالقرية، إضافةً إلى توقيع الكشف الطبي على عدد من المخالطين للحالات الإيجابية ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول.


من جانبه، قال الدكتور  عبد الرحمن برعي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بني سويف، أحد أبناء القرية، إن مديرية الشئون الصحية، عزلت قرابة 79 شخصًا من 13 أسرة، في منازلهم.


وتم توفير احتياجاتهم من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخاصة "المريم".

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